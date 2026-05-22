２２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０９．７６ポイント（１．２２％）高の２５６９６．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０６．４０ポイント（１．２６％）高の８５８１．７２ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１３５６億６８９０万香港ドルに縮小している（２１日前場は１５０８億５４８０万香港ドル）。

米イラン和平交渉の進展が好感される流れ。中東メディアは２１日午後、米国とイランがパキスタンの仲介で、戦争終結に向けた合意の最終案を完成させたと報じた。これを受け、２１日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比１．９％安の９６．３５米ドル／バレルと続落。取引時間中には一時、１０２米ドル台を付けていた。中国の産業支援スタンスも改めて材料視。当局が半導体や人工知能（ＡＩ）、次世代自動車など先端技術分野の国産化を推進する中、関連銘柄に買いが広がっている。連休を前にした買い手控えで上値の重い場面がみられたものの、指数は上げ幅を徐々に広げた。香港市場は週明け２５日、仏誕節の振替休日で休場となる（本土市場は通常取引）。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が１６．０％高、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が８．４％高、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が６．４％高と上げが目立った。レノボに関しては、通期決算の３８．１％増益と配当の増額方針が好感されている。ネットイースの１〜３月期決算も堅調だった。

セクター別では、半導体が高い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が５．３％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．３％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が４．２％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が３．５％ずつ上昇した。そのほか、プリント基板（ＰＣＢ）生産の勝宏科技（恵州）（２４７６／ＨＫ）が１２．１％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が６．７％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が４．３％高と値を上げている。

ロボット関連の銘柄も急伸。深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が７．１％高、広東華沿機器人（１０２１／ＨＫ）が６．６％高、南京埃斯頓自動化（２７１５／ＨＫ）が５．１％高、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が４．６％高で前場取引を終えた。

自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）、完成車メーカーなど自動車関連も物色される。深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が１４．７％高、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が５．７％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が５．８％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が３．３％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．６％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．７％高で引けた。

半面、消費セクターの一角はさえない。火鍋の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が５．８％、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が３．８％、即席麺・飲料の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が３．５％、テレビ（ＴＶ）メーカーの創維集団（７５１／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。

本土マーケットも３日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４７％高の４０９６．２４ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。素材、不動産、電力、自動車、銀行なども買われた。半面、医薬は安い。消費、エネルギー、運輸、保険・証券も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）