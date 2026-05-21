5月14日に栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で、親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件。16日までに実行役とみられる16歳の少年4人が逮捕され、17日に無職・竹前海斗容疑者（28）と竹前美結容疑者（25）の夫婦が指示役として逮捕された。

「竹前夫婦は、少年らの移動や逃走に使われた車、凶器となった刃物やバールなどを事前に準備し、少年らに渡していたといいます。事件当日には6人全員で集まって打ち合わせし、犯行時は夫婦が別の場所から少年らにリアルタイムで指示を出していたとみられています。ですが夫婦は『自分たちは関係ない』などと供述し、容疑を否認しているとのことです」（全国紙社会部記者）

海斗容疑者が逮捕されたのは、羽田空港の国際線ターミナルで出国しようとしたところだったという。いっぽう美結容疑者は、生後7カ月の長女と一緒に神奈川県のビジネスホテルで身柄を確保されている。

残忍な事件に衝撃が広がるなか、SNSでは美結容疑者の“意外な素顔”にも注目が集まっていた。あるWEBメディア記者は言う。

「美結容疑者は毎日のようにTikTokで自撮り動画をアップしており、ネイルが施された長い爪やくっきりアイラインを引いたメイクは、いまどきの“ギャル”という印象です。服装も露出度が高く、背中に入ったタトゥーやへそピアスが見えることもしばしば。

ダンスも習っていたようで、BGMに合わせて踊る内容の動画がほとんどでした。今年2月下旬には、長女を抱きながら踊っていたものも。美結容疑者は事件当日もTikTokを更新していましたが、一部報道では長女も栃木県に連れて行っていたと伝えられています」

19日に宇都宮東署から送検された際は、ほぼすっぴんでメガネをかけ、長い髪を無造作にくくっていた美結容疑者。TikTokでは“イケイケ”な雰囲気が全面的に表れていたが、別のSNSアカウントでは悩みを漏らしていたようだ。

「美結容疑者は逮捕後、TikTokとインスタグラムのアカウントが注目を集めました。そんななか、Xでも美結容疑者のものと思われるアカウントが特定されたのです。同アカウントのプロフィール欄には、彼女が所有する2つのインスタグラムのアカウントもリンク付けされていました。

投稿内容は、’24年頃までは美容やダイエットに関する投稿が目立っていたのですが、’25年10月頃から様子が異なっていたのです。

例えば、男性に裏切られた心情などをつづった別ユーザーの投稿を連続でリポスト。’25年末には、誰かに対する不信感も露わに。さらに今年2月に入ってからは、夫の不倫相手と思われる人物に“今後一切連絡取らないでほしい”と伝えたことを明かしていました」（前出・WEBメディア記者）

実際に美結容疑者のものと思われるXアカウントを覗いてみると、“夫への不信感”とも捉えられるような投稿がこう並んでいた。

《あなたが何を考えてるのかもどうしたいのかも何もわからない》（’26年2月28日）

《つい最近までは、あの頃に戻っても同じ選択をしてたって言っただろうけど、もし今あの頃に戻れるなら多分私は違う選択をしているだろうな そう思うようになっちゃったのも悲しいな》（’26年2月28日）

続く投稿では、別のユーザーが呟いた《許されるべきでないことをした人間がしっかりと報いを受ける世の中であれ》という投稿をリポスト。4月にも別のユーザーによる不倫した男性を非難する投稿をリポストしていたが、それを最後に更新は止まっている。

夫との間にどのような問題を抱えていたかは定かではないが、凶悪犯罪の容疑者として夫婦ともに逮捕されてしまった事実は消えない。