アメリカバレーボール協会（USAV）は13日（水）、女子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキング7位のアメリカはエリック・サリバン監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLで8位、世界選手権で5位という結果で終えている。

今回招集されたのは30選手。今シーズンSAGA久光スプリングスでプレーしていたオポジットのステファニー・サムディや大阪マーヴェラスのサマンサ・フランシス、2024年のパリオリンピックでチームを準優勝に導いたミドルブロッカーのチアカ・オグボグ、アウトサイドヒッターのエイブリー・スキナーらが名を連ねた。

女子アメリカ代表は予選ラウンドの第1週をカナダで、第2週をフィリピンで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月4日（木）に行われる女子ウクライナ代表戦だ。

■女子アメリカ代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

エイブリー・スキナー

マディセン・スキナー

シモーン・リー

クレア・ホフマン

サラ・フランクリン

カーラ・ハロック

マディソン・キュービック＝バンクス

ローガン・エグルストン

トーリー・スタッフォード

ケイティ・ベアード



▼ミドルブロッカー

エイジア・オニール

アンナ・ホール

ダナ・レットケ

チアカ・オグボグ

アンナ・ドッドソン

マロリー・マッケイジ

サマンサ・フランシス



▼セッター

マイカ・ハンコック

ジョーディン・ポールター

セイジ・カアハアイナ＝トーレス

レイチェル・フェアバンクス

カミ・マイナー



▼オポジット

ケンドール・キップ

ジョーダン・トンプソン

ステファニー・サムディ

オリビア・バブコック



▼リベロ

モーガン・ヘンツ

アレクシス・ロドリゲス

エレナ・スコット

エレナ・オグリビー