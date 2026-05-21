女子アメリカ代表がVNLのメンバーを発表！ SAGA久光でプレーしたサムディらが選出
アメリカバレーボール協会（USAV）は13日（水）、女子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキング7位のアメリカはエリック・サリバン監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLで8位、世界選手権で5位という結果で終えている。
今回招集されたのは30選手。今シーズンSAGA久光スプリングスでプレーしていたオポジットのステファニー・サムディや大阪マーヴェラスのサマンサ・フランシス、2024年のパリオリンピックでチームを準優勝に導いたミドルブロッカーのチアカ・オグボグ、アウトサイドヒッターのエイブリー・スキナーらが名を連ねた。
女子アメリカ代表は予選ラウンドの第1週をカナダで、第2週をフィリピンで、第3週を日本の大阪府で戦う。初戦は6月4日（木）に行われる女子ウクライナ代表戦だ。
■女子アメリカ代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
エイブリー・スキナー
マディセン・スキナー
シモーン・リー
クレア・ホフマン
サラ・フランクリン
カーラ・ハロック
マディソン・キュービック＝バンクス
ローガン・エグルストン
トーリー・スタッフォード
ケイティ・ベアード
▼ミドルブロッカー
エイジア・オニール
アンナ・ホール
ダナ・レットケ
チアカ・オグボグ
アンナ・ドッドソン
マロリー・マッケイジ
サマンサ・フランシス
▼セッター
マイカ・ハンコック
ジョーディン・ポールター
セイジ・カアハアイナ＝トーレス
レイチェル・フェアバンクス
カミ・マイナー
▼オポジット
ケンドール・キップ
ジョーダン・トンプソン
ステファニー・サムディ
オリビア・バブコック
▼リベロ
モーガン・ヘンツ
アレクシス・ロドリゲス
エレナ・スコット
エレナ・オグリビー