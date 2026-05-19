TVアニメ『無職転生III』7月5日より放送スタート＆キービジュアル解禁
7月5日放送スタートするアニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』（TOKYO MX、BS11ほか）より、【エリス修行編】の後に展開する主人公ルーデウスを軸とする物語に向けた、新たなキービジュアルが解禁された。
【写真】『無職転生II』キービジュアル
本作は、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始され、シリーズ累計発行部数1800万部の『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』をアニメ化。34歳の無職・独身・引きこもりのニート男が、家族に家を追い出され、挙げ句交通事故死するも、剣と魔法の異世界でルーデウス・グレイラットとして転生。前世の記憶と後悔を糧に、さまざまな出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる。
第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われる。それでも前を向き、自身の家族と共に歩んでいこうとする、そんな激動の物語が繰り広げられた。
第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が繰り広げられていく。
解禁されたキービジュアルに描かれているのは、成長しりりしい表情のルーデウスと、彼の幼なじみで2期【ラノア魔法大学編】にて再会し結婚した妻シルフィエット、そしてルーデウスの魔術の師匠であり、父パウロを亡くし失望するルーデウスを支え、第二の妻となったロキシー。そしてその後ろには、うつむきながら祈るように手を合わせる、ルーデウスと同じ世界から転生した少女ナナホシの姿。
さらに、第3期でかぎを握る注目の新キャラクターも。第1期の第8話でのみ、その姿をうっすらと見せていた“甲龍王”ペルギウス（CV：小山力也）。加えて、勝ち気な笑顔を浮かべる魔族らしき女性キャラクターが描かれており、第3期でルーデウスがつづる物語と、彼の眼前に広がっていく壮大な世界で繰り広げられるドラマを予感させる。
そして、第3期に向けた特別企画として、『無職転生』アニメシリーズ第1期・第2期計49話を対象にした、エピソード人気投票企画が開催される。本日5月19日より5月30日23時59分まで専用ホームページより投票を受け付け。得票上位5エピソードは、YouTube TOHO animationチャンネルにて、6月4日19時より6月14日23時59分まで10日間限定で無料公開される。
アニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期は、7月5日よりTOKYO MX・BS11にて毎週日曜24時、サンテレビにてどう25時30分、KBS京都にてどう24時45分放送。
【写真】『無職転生II』キービジュアル
本作は、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始され、シリーズ累計発行部数1800万部の『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』をアニメ化。34歳の無職・独身・引きこもりのニート男が、家族に家を追い出され、挙げ句交通事故死するも、剣と魔法の異世界でルーデウス・グレイラットとして転生。前世の記憶と後悔を糧に、さまざまな出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる。
第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が繰り広げられていく。
解禁されたキービジュアルに描かれているのは、成長しりりしい表情のルーデウスと、彼の幼なじみで2期【ラノア魔法大学編】にて再会し結婚した妻シルフィエット、そしてルーデウスの魔術の師匠であり、父パウロを亡くし失望するルーデウスを支え、第二の妻となったロキシー。そしてその後ろには、うつむきながら祈るように手を合わせる、ルーデウスと同じ世界から転生した少女ナナホシの姿。
さらに、第3期でかぎを握る注目の新キャラクターも。第1期の第8話でのみ、その姿をうっすらと見せていた“甲龍王”ペルギウス（CV：小山力也）。加えて、勝ち気な笑顔を浮かべる魔族らしき女性キャラクターが描かれており、第3期でルーデウスがつづる物語と、彼の眼前に広がっていく壮大な世界で繰り広げられるドラマを予感させる。
そして、第3期に向けた特別企画として、『無職転生』アニメシリーズ第1期・第2期計49話を対象にした、エピソード人気投票企画が開催される。本日5月19日より5月30日23時59分まで専用ホームページより投票を受け付け。得票上位5エピソードは、YouTube TOHO animationチャンネルにて、6月4日19時より6月14日23時59分まで10日間限定で無料公開される。
アニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期は、7月5日よりTOKYO MX・BS11にて毎週日曜24時、サンテレビにてどう25時30分、KBS京都にてどう24時45分放送。