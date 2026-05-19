◇ナ・リーグ ドジャース0−1パドレス（2026年5月18日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数2安打で3試合続けてマルチ安打をマーク。先発した山本由伸投手（27）は今季最多107球を投げ7回1失点と力投も打線が振るわず連勝が5で止まり、首位から陥落した。

大谷は初回の第1打席は相手先発・キングの外角スライダーに左飛。4回の第2打席は先頭で四球を選んで出塁も1死から二盗に失敗。今季初の盗塁死で好機をつぶした。

6回2死一塁の第3打席はボテボテのゴロが内野安打となり、出場4試合連続ヒットをマーク。8回2死一塁の第4打席も右前打を放って出場3試合連続でマルチ安打を記録し、打率・265と今月1日以来の2割6分台まで回復した。

先発した山本は初回1死からアンドゥハーに先制ソロを浴びたが、その後は追加点を許さず今季最多107球を投げ、7回1失点と力投した。

ただ、打線が1点を追う6回に大谷の内野安打で2死一、三塁と好機を拡大もベッツが二飛。7回も1死二塁でスミス、マンシーが凡退した。0−1の8回も大谷の右前打で2死一、三塁としたがベッツが遊ゴロ。9回も相手守護神・ミラーに無死一、二塁と絶好の得点機をつくったがあと1本が出ず、今季2度目の零敗を喫した。

ナ・リーグ西地区首位のチームは、0・5ゲーム差で追う2位・パドレスと今季初の直接対決を迎えたが、首位攻防第1戦は打線がつながらず敗戦。2位転落となった。