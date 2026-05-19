銀一株式会社は、同社が取り扱うGura Gear（グラギア）ブランドのカメラバッグを対象とした「先進素材X-Pacで、撮影をもっと軽快に。グラギア 『キボコシティ スリング』キャッシュバックキャンペーン」を5月22日（金）より開催する。

期間中、対象製品となるスリングバッグ「キボコシティ スリング 6L」を国内正規販売店にて新規購入し、専用フォームから応募すると、5,000円分の電子マネーギフトを受け取れる。

対象製品の「キボコシティ スリング」は、Gura Gearが初めて手がけたスリングバッグ。ヨットの帆（セイルクロス）の開発で知られる米国Dimension-Polyant社が開発した、3層構造の高機能素材「X-Pac VX-21」を全面に採用している。カラーバリエーションは全5色で、すべてのカラーが本キャンペーンの対象となる。銀一通販サイトでの通常価格は2万9,800円。

キャンペーン名

先進素材X-Pacで、撮影をもっと軽快に。グラギア 「キボコシティ スリング」 キャッシュバックキャンペーン



対象購入期間

2026年5月22日（金）～6月14日（日）



応募期間

2026年5月22日（金）～6月21日（日）23時59分



対象製品

キボコシティ スリング 6L（ブラック / レッド / マルベリー / フォレストグリーン / サハラ）



キャッシュバック時期

2026年7月中（予定）



特典

電子マネーギフト券 5,000円分



応募方法

正規販売店での購入証明（レシートや納品書など）を撮影し、専用の応募フォームから必要事項とあわせてアップロードして送信する。