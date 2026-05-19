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ガジェット系YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【Technics EAH-AZ100】レビュー｜パワフルな低域が特徴の美音系TWS」と題した動画を公開した。Panasonicの高級オーディオブランドであるTechnicsの新作完全ワイヤレスイヤホン「EAH-AZ100」を実際に使用し、前作の弱点を完全に克服しつつ、よりパワフルなサウンドへと進化したその実力をレビューしている。



動画内で鍋ログは、完全ワイヤレスイヤホンとして初の磁性流体ドライバーを採用した本機を、前作「EAH-AZ80」と比較しながら解説。まず音質については、「明らかに低音の量感が増え、パワフルなサウンドになった」と評価。前作の上質な美音成分を残しつつも低域が強化されており、ifi audio製品に近いチューニングに仕上がっていると語る。



また、ガジェットとしての機能面が大きく向上している点にも着目。本体重量が片側7gから5.9gへと軽量・コンパクト化され、「半日着用していますが耳の痛みもなく非常に快適」と長時間の装着性を高く評価した。さらに、本体のみで10時間連続再生が可能な強化されたバッテリー性能や、通話時に相手にしっかり声が伝わるよう改善されたマイク音質など、前作の弱点が見事に克服されていると語った。加えて、インフレが進む中でこのレベルのイヤホンを3万円台で購入できるコストパフォーマンスの高さにも触れ、「非常にありがたい」と絶賛している。



一方で、気になった点として「AZ80が好きな人の好みとは違うかも」と指摘。音の方向性が異なるため、前作のタイトな低域が好みだった人は戸惑う可能性があるとし、購入前の試聴を推奨している。動画の終盤では、公式アプリで「トレブル＋」を選択する個人的なおすすめのイコライザー設定も紹介。「前作の弱点が完全に改善されており流石」と、本機の完成度の高さを称賛して締めくくった。