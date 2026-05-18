「親子？姉弟？」美人俳優、竹内涼真と抱き合う姿に反響！ 「ジョナスに寄り添うアイダメイ素敵です」
歌手で俳優のマルシアさんは5月18日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の竹内涼真さんと密着したツーショットを公開しました。
【写真】抱き合うマルシア＆竹内涼真
コメントでは「本当にお疲れさまでした〜！」「2度お伺いしましたが、マルシアさんの歌声に魅力されてしまいました」「ソロが光ってました〜」「お二人のツーショット 親子？姉弟？の様に見えます」「ジョナスに寄り添うアイダメイ素敵です」「涼真くんとのエピソードほっこりしちゃいます」「アイダメイとジョナスのグッとくる写真とコメントありがとうございます」「素敵 いい写真」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】抱き合うマルシア＆竹内涼真
「ほっこりしちゃいます」マルシアさんは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』大千穐楽」とつづり、1枚の写真を投稿。竹内さんと抱き合っているツーショットです。「なかなか覚えられず苦戦していた私に、竹内涼真君は、いつもこっそり背中を押してくれました。優しく声をかけてくださり、支えてくださり、本当に最高の座長でした。素晴らしい。その一言に尽きます」「本当にお疲れ様でした。そして、ありがとう、ありがとう。感謝の言葉しかありません」と、竹内さんへの感謝を記しました。
「本当に幸せな時間でした」17日にも「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』大千穐楽 無事、大千穐楽を終えることができました」と報告していたマルシアさん。舞台への思いを語り、「本当に幸せな時間でした。アイダ・メイ…ありがとう。そして、さよならね。心から感謝」と、感謝の言葉で締めくくっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)