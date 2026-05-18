「たっぷり収納」どこへでも連れていける「品のいいかごバッグ」





毎日をともにするバッグを、新たに買いかえるとしたら？ 服や場面を選ばない見た目や、十分な実用性など。マルチな活躍が見込める優秀アイテムだけをコレクション。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。







「レザーをともなう」かごバッグ

ナチュラルな風合いのおかげで、ほどよく力の抜けた雰囲気に仕上げてくれるかごバッグ。レザーを配したデザインなら、適度なきちんと感を維持。







清涼な透かし編みを整えるブラウンレザー

ブラウンレザーかごバッグ（22×42×13） ／ポレーヌ（ポレーヌ カスタマーサービス） ひとつずつ手編みで生み出された、波模様の形が特徴的。







「ハンドバッグなのに」モノも意外と入る

ハンドバッグ（22.5×25×13.5）／eb.a.gos マチ幅もしっかりあって必要なモノも入るサイズ感。しっかりと厚みのある上質なレザー・籐素材のミックス。スクエアに近いフォルムも相まった、クラシカルなデザインは服を選ばず合わせられて、長く愛用できる逸品。







全身黒でも抜けが出るラフィア素材

黒ラフィア編み込みバッグ( H35 × W51 ) ／メゾン エヌアッシュ パリ ALL黒だからナチュラル素材でもカジュアルすぎない。手に持ったときに収まりのいい小ぶりのサークルハンドル。







（バッグのプライスなど詳細へ）

≫【全21アイテムの一覧へ】 「どこへでも連れていける」バッグ 「このバッグは不満がない」スタイリストたちの「週4バッグ」