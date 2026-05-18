◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆３０５５

全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。

第６試合の８人タッグマッチで右足負傷で５・５後楽園ホール大会を欠場した安齊勇馬が復帰。三冠ヘビー級王者の宮原健斗、本田竜輝、羆嵐と組んで諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留と対戦した。

今月１日午後８時から「Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」でプライム会員向けに独占配信された大人気恋愛リアリティ番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４に参加した安齊。入場では、明らかにこれまで以上の喚声と拍手に包まれ安齊自身、さらには全日本プロレスのファン層が拡大したことを感じさせた。

試合では、右足の負傷を感じさせず必殺のジャンピングニーパッドをさく裂させ、最後は佐藤をギムレットで沈めた。試合後のリングでマイクを持った安齊は大歓声に包まれ「いつも全日本プロレスを見てくれる人、今日、初めて全日本プロレスを見てくれた人。やっぱり全日本プロレス面白いでしょ？」と投げかけると大きな拍手が起こった。そして「俺の大好きな全日本プロレスみんなも好きですよね？俺はこれからも明るく楽しくそして激しくこのリングで戦い続けます。そしてこの団体のてっぺんをいつか取ります。その時まで全日本プロレスを安齊勇馬をずっとずっと見ててください。俺との約束です」とメッセージを送った。

バックステージでも安齊は「今日、本当だったらあのデッケェトロフィーを目指して決勝トーナメント残るはずだった」と唇をかみしめたが「でもやっちまったもんはしょうがない…俺は過去も見ないし未来も見ない。今、この現在、今この瞬間にできることだけを命がけでやっていく」と誓った。

続けて「たくさんの人に会場に来ていただいて、たくさんの声援本当にありがとうございました。今後も俺にできること、俺にしかできないことを全力でやって全日本プロレスのトップに必ず立ちます。それまで全員俺のこと見ててください。俺との約束です」と宣言していた。

◆５・１７大田区全成績

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

〇潮粼豪（Ａブロック１位）（１８分１８秒 豪腕ラリアット→片エビ固め）菊田円（Ｂブロック２位）●

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（Ｂブロック１位）（１分０９秒 横入り式エビ固め）斉藤レイ（Ａブロック２位）●

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎（１１分１０秒 ダイビングヘッドバット→エビ固め）大森北斗●、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇青柳優馬（１２分２４秒 Ｔｈｅ Ｆｏｏｌ→エビ固め）矢野安崇●

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、〇小藤将太（１１分３５秒 ウラカンラナ）斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤●

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、〇安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐（１６分２１秒 ギムレット→片エビ固め）諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留●

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１４分３１秒 ファイアーバードスプラッシュ→エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌●

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

〇鈴木秀樹（２４分１５秒 ダブルアームスープレックス→体固め）潮崎豪●