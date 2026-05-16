4年目の村松が3安打5打点の活躍

■中日 8ー0 ヤクルト（16日・バンテリンドーム）

最後の“安打”は逃したが、竜党からは賛辞の言葉が相次いだ。中日の村松開人内野手は16日、バンテリンドームで行われたヤクルト戦に「3番・遊撃」に先発出場。本塁打を含む3安打5打点の活躍に、「頼もしすぎ」「アツアツで最高」とファンが熱視線を送っている。

3番での起用が続く村松が、連敗中の悪い流れを吹き飛ばした。初回の第1打席で右翼フェンス直撃の適時三塁打を放つと、第2打席では右中間席に2号2ラン。村松の躍動もあり、中日は3回までに6点を奪い試合を優位に進めた。リードを広げても村松のバットは止まらない。7回に左翼方向へ二塁打を放ち、サイクル安打に王手をかけた。

偉業達成への期待が高まるなか、8回は打線がつながり、2死満塁で村松に打席が回ってきた。単打が出ればサイクル安打だったが、冷静にボールを見極め押し出し四球を選んだ。スタンドからはため息が漏れたが、村松は悔やむことなく、胸を張り一塁へ向かった。

遊撃のポジションを掴みつつある村松の活躍にファンは歓喜。SNS上には「エグイな」「ヤバすぎる」「リーグ最強ショート」「村松がこんな長打マンになるとは」「ヤクルトキラーだったわ最高」「とんでもない選手になりそう」「サイクル逃したけど最後もいい仕事した」などの声が寄せられていた。

4年目の村松はここまで40試合に出場。5月に入ってから、「3番・遊撃」でのスタメン起用が続いている。この日の活躍で打率.295、2本塁打、22打点。三塁打は5本となり、リーグ最多をマークしている。（Full-Count編集部）