15日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、アウトサイドヒッターのガチュ・ブランディ（23）が双方の合意のもと、15日をもって退団することをクラブ公式サイトで伝えている。

カノアは、今季のVリーグ女子レギュラーシーズンを19勝9敗とし3位で終え、プレーオフ出場を果たした。惜しくも、セミファイナルでJAぎふリオレーナに敗れ、SVリーグ女子年間最終順位を3位で終えた。

ブランディはカメルーン出身で、地元の大学・クラブでプレーをしてきたのち、2025年にカノアに入団。今シーズンのVリーグ女子27試合でベンチ入り、合計396得点を挙げた。

ブランディはクラブを通じてコメントしている。

「信頼し合い、支え合いながら、素晴らしい経験を共にできたすべてのチームに心より感謝いたします。また、日本での素晴らしいシーズンを支えてくださったクラブ、スタッフ、チームメイト、そしてファンの皆様にも心より感謝申し上げます。このユニフォームを着てプレーできたことを大変光栄に思います。クラブの今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました」