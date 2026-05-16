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疲れた夜でも即完成！めんつゆが大活躍するひき肉とピーマンの炒め丼

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】３４歳会社員、忙しい平日をめんつゆで乗り切る！簡単自炊Vlog」と題した動画を公開しました。動画では、34歳の会社員であるしゅんさんが、万能調味料「めんつゆ」を駆使して、忙しい平日の朝・昼・夜ごはんを手軽に作るリアルな自炊ルーティンを紹介しています。



朝ごはんは、1食約140円の「めんつゆ目玉焼き丼セット」です。ごま油を引いたフライパンで卵2個を焼き、黄身を軽く崩してからブラックペッパーとめんつゆで味付けします。たっぷりの青ネギをトッピングした丼を味わい、しゅんさんは「めんつゆがある時代に生まれて良かった」と絶賛しました。



昼ごはんは、会社へ持参する「スパイス香るおにぎり」。冷凍シメジと卵をめんつゆで炒め、ご飯に混ぜ合わせます。さらに、カレー粉とすりごまを加えることで「カレー粉のスパイスが食欲をそそる」一品に。真ん中に鮭フレークを詰めて握り、約150円のお弁当を完成させました。



仕事終わりの夜ごはんは、「ひき肉とピーマンのめんつゆ丼」です。ゴボウとピーマンを切り、ひき肉と一緒にマヨネーズで炒めるのがポイント。塩コショウ、めんつゆ、生姜、七味で味を整えれば、あっという間にボリューム満点の丼が出来上がります。



「今日は『めんつゆ』が大活躍です」という言葉の通り、身近な調味料を活用して様々なバリエーションを生み出す手際の良さは、多くの人の参考になりそうです。毎日の献立に悩む方は、ぜひこの時短術を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［めんつゆ目玉焼き丼］

・材料

ご飯：適量

卵：2個

ごま油：適量

ブラックペッパー：適量

めんつゆ：適量

青ネギ：適量



・作り方

1. フライパンにごま油を引き、卵を2個割り入れる。

2. 箸で黄身を軽く崩しながら焼く。

3. ブラックペッパー、めんつゆをかける。

4. ある程度火が通ったら、器に盛ったご飯の上に乗せる。

5. 青ネギをトッピングして完成。



［ひき肉とピーマンのめんつゆ丼］

・材料

ご飯：適量

ゴボウ：適量

ピーマン：1個

ひき肉：適量

マヨネーズ：適量

塩コショウ：適量

めんつゆ：適量

生姜（チューブ）：適量

七味：適量

青ネギ：適量



・作り方

1. ゴボウはささがき切りに、ピーマンは細目にカットする。

2. フライパンにゴボウ、ピーマン、ひき肉を入れ、マヨネーズをかけて炒める。

3. 塩コショウを振り、ひき肉にしっかり火が通るまで炒める。

4. めんつゆ、生姜、七味を加え、ある程度火にかける。

5. 器に盛ったご飯の上に炒めた具材を乗せ、最後に青ネギを散らして完成。