ギンビス新商品で初夏のおやつ時間を満喫♡爽やかフレーバー4選

初夏のおやつ時間を彩る、ギンビスの新商品ラインナップが登場します。瀬戸内産レモンを使った爽やかな「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」をはじめ、チョコミントや塩キャラメルなど、季節感あふれる限定フレーバーが勢ぞろい♡おうちカフェやピクニックにもぴったりな、今だけの特別なおいしさを楽しめる注目シリーズです。自分へのご褒美や家族とのティータイムにもおすすめですよ。

初夏に味わいたい爽やか限定おやつ

「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」は、しっとり食感が魅力の期間限定フレーバー。

ホワイトチョコをしみ込ませたビスケット生地に、瀬戸内産レモンの爽やかな酸味をプラスし、まるで本物のレアチーズケーキのような味わいに仕上げています。可愛らしい三角形の見た目もポイントです。

価格は148円（税抜）、内容量は40g。2026年5月25日（月）～9月30日（水）まで販売され、CVSでは5月18日（月）より先行発売されます。

さらに、「たべっ子水族館チョコミント味」も初夏らしい爽快感が楽しめる注目商品。

独自の含浸製法によって、ビスケットの中までミントチョコがしっかり染み込み、サクサク食感とひんやり感を同時に楽しめます。

価格は180円（税抜）、内容量40g。2026年5月25日（月）発売です。

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おうちカフェ気分を楽しむ新フレーバー

ロングセラー「たべっ子どうぶつ」シリーズからは、「ミニたべっ子どうぶつプリン風味」が期間限定で仲間入り。

まろやかなミルク感とやさしい甘さが広がる、どこか懐かしい味わいです。そのまま食べるのはもちろん、アイスに混ぜるアレンジもおすすめ♪

価格は165円（税抜）、内容量40g。2026年6月1日（月）～9月30日（水）まで販売され、CVSでは5月18日（月）より先行発売されます。

また、「GINZA RUSK 至福の塩キャラメル」は、大人のティータイムにぴったりな贅沢感のある一品。キャラメルのコク深い甘さに、フランス産ロレーヌ岩塩のまろやかな塩味が絶妙にマッチします。

凍らせて食べるアレンジも楽しめるので、暑い季節にもぴったりです。

価格は130円（税抜）、内容量32g。2026年5月25日（月）～9月30日（水）までの期間限定発売です。

この季節だけの特別なおいしさを♡

ギンビスの新商品は、爽やかなレモンやチョコミント、濃厚な塩キャラメルなど、初夏にぴったりの味わいがそろった魅力的なラインナップ。

手軽に楽しめるサイズ感ながら、ご褒美気分を味わえるリッチなおいしさが詰まっています。おうち時間やおでかけのお供に、季節限定の特別なフレーバーをぜひ楽しんでみてくださいね♡