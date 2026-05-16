1万回以上視聴され猫飼いのあいだで話題になっているのは、大好きな息子くんだけに技を披露するという猫ちゃんの姿。羨ましくなるような“技”を見た視聴者からは「可愛い～」「やっぱり女の子の猫ちゃんは男性が好きなんですかね」などのコメントが寄せられています。

【動画：息子のことが大好きな猫→頭上に手を出されると…とんでもなく尊い『まさかの行動』に悶絶】

披露するのは息子くんにだけ

Instagramアカウント「mika.kubota」さんが投稿したのは、ミヌエットとノルウェージャンのミックス「ぷくちゃん」が特技を披露する姿。ぷくちゃんのその“技”は、投稿主さんの息子くんにしか見せないのだそうです。

息子くんがぷくちゃんの頭上に手をかざすのが、技を出すタイミング。合図に気づいたぷくちゃんは後ろ足だけで立ち上がり、伸び上がって息子くんの手のひらに顔をこすりつけるのだそうです。

自分からなでられにいくスタイル

なでてもらうために立ち上がるぷくちゃんは、とてもうれしそうなのだとか。着地してからも息子くんに優しくなでてもらい、満足げにしているそうです。どうやらふたりは相思相愛のようですね。

ぷくちゃんと息子くんによるこの技は、毎日のように行われていたとのこと。それなのにママさんやパパさんには披露しないそうで、ぷくちゃんが賢さとあざとさを持ち合わせた猫ちゃんだとわかります。

もふもふたちに愛される男性陣

ぷくちゃんのおうちには、他にもミヌエット×アメショ×ペルシャミックスの「もふちゃん」、そしてミヌエットの「ぽわちゃん」が暮らしているとのこと。もふもふの猫ちゃんたちはパパさんのことも大好きとのことで、こちらのおうちでは男性陣が人気のようです。

特にもふちゃんは、パパさんとラブラブなのだとか。そのパパさんの血を引く息子くんがぷくちゃんに愛されるのは、当然のことなのかもしれませんね。

ぷくちゃんの可愛い特技を見た視聴者からは、「肌が合うのかなぁ？」「息子ちゃんにデレデレだね」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「mika.kubota」さんは、ぷくちゃん、もふちゃん、ぽわちゃんのもふもふな3ニャンズがのびのびと過ごす様子をたくさん投稿しています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mika.kubota」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。