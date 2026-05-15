ヨコレイ<2874.T>＝後場急上昇で約３５年１０カ月ぶり高値。午後１時ごろ、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１１８０億円から１２５０億円（前期比０．４％減）、営業利益予想を４８億円から７０億円（同６５．２％増）に引き上げた。営業利益及び経常利益は９期ぶりに過去最高を更新する見通しとなっており、業況を好感した買いが集まっている。また、年間配当予想は３円増額し、中間１３円・期末１４円の合計２７円（前期２４円）とした。３月中間期の業績などを踏まえた。冷蔵倉庫事業は入庫量、出庫量ともに順調に推移しているなか料金改定も進んだ。食品販売事業では低採算取引の見直しや在庫管理の徹底による在庫圧縮などにより利益率が大幅に向上。売上高が前回予想の５８０億円から６４２億２８００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益が２４億５０００万円から４１億６００万円（同３５．０％増）に上振れして着地した。



タクマ<6013.T>＝ストップ高、上場来高値を更新。同社は１４日の取引終了後に２６年３月期の連結決算を発表。あわせて２７年３月期の業績予想を公表し、今期の売上高は前期比１５．３％増の１９１０億円、最終利益は同１２．１％増の１５４億円となる見通しを示した。前期に続き過去最高益の更新を予想する。また、前期の配当を６円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比１５円増配の１０８円とした。自社株買いの実施も開示しており、これらを材料視した買いが集まった。プラント建設工事が順調に進捗すると想定。メンテナンス需要の増加も見込む。２６年３月期の売上高は前の期比９．６％増の１６５６億２０００万円、最終利益は同３２．１％増の１３７億３２００万円だった。自社株買いは、総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．７５％）、取得総額４０億円を上限に５月１５日から９月７日まで実施。取得した株式の全てを１０月３０日に消却する。



ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>＝急上昇で２００日線を一気に突破。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比１２．８％増の６５０億円、経常利益は同１８．１％増の１３０億円を計画する。前期の業績は計画を上振れして着地し、今期は連続最高益更新を見込んでおり、ポジティブ視されたようだ。国内での保守契約台数の増加に伴い、保守・保全業務の拡大を想定。リニューアル台数も増加を予想する。２６年３月期の売上高は前の期比１６．７％増の５７６億１００万円、最終利益は同３２．４％増の７３億１９００万円だった。期末一括配当は従来の見通しから２円増額して２１円に修正。今期の配当予想は未定としている。



ＭＩＣ<300A.T>＝切り返し急。同社はドラッグストアや日用品メーカーなどリテール業界の販促支援ビジネスを展開し、共同配送サービスにも傾注し業容を広げている。業績は２５年３月期を境に飛躍期に突入している。１４日取引終了後に発表した２６年３月期決算では、営業利益段階で前の期比６９％増の１６億８６００万円を達成した。２７年３月期も成長トレンドに陰りなく、同利益は前期比２１％増の２０億４０００万円と過去最高更新が続く見通しだ。好業績を背景に株主還元にも取り組んでおり、前期の年間配当は従来計画に１０円上乗せした７０円とし、今期についてはそこから７円増配となる７７円を実施する計画。これらを評価する形で投資マネーが集中した。



フィックスターズ<3687.T>＝物色人気に７５日線上放れる。高度なソフトウェア技術を駆使して、顧客企業のソフトウェアを高速化する技術で抜群の実績を有し、次世代コンピューティングの切り札とされる量子コンピューター分野でも先駆的なポジションにある。足もとの業績も自動運転分野や半導体製造分野で需要を開拓し収益の上積みに反映させている。そうしたなか、１４日取引終了後に２６年９月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２６億円から３１億円（前期比２０％増）に増額した。修正前で既に小幅ながらピーク利益更新見通しにあったが、そこから更に上乗せされる格好となっている。好業績を背景に配当政策も強化し、今期の年間配当は従来計画に１円増額し１９円（前期実績は１８円）とすることも併せて発表した。株価は今月１１日ザラ場に１４９９円の高値を付けた後は調整局面にあったが、業績予想増額を受け改めて買い直される展開に。



エイチワン<5989.T>＝マド開け急伸し一気に新高値。同社はホンダ<7267.T>を主要取引先として車体骨格部品を供給する。１４日取引終了後に発表した２６年３月期の連結決算は売上高が計画未達となったものの、営業・経常・最終利益は上振れして着地した。２７年３月期の営業利益は前期比９．２％増の１６０億円と連続最高益更新を計画。年間配当予想は６円増配の７０円に設定した。ホンダ自体、稼ぎ頭の北米向けで今期は四輪販売台数の増加を計画しており、サプライヤーには収益性向上の期待が膨らみやすい。エイチワンについては前期利益の着地点と今期営業利益の連続最高益更新予想、増配計画に加え、ＰＢＲ（株価純資産倍率）が０．５倍台にとどまっていることも着目され、買いを集める格好となった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS