TBS若林有子アナウンサー（29）が15日、アシスタントを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。TBSでFIFAワールドカップ2026（W杯）の中継がないことを嘆いた。

若林アナはオープニングで、この日のゲストがサッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏であることを紹介。「もうすぐワールドカップもありますから」と声を弾ませた。

続けてパーソナリティーの今田耕司が「そうですよ。TBSさんもやるんですか？放送」と質問すると、若林アナは一転して小声になり「やらないです。何もやらないです。全くやらないです」と話して笑いを誘った。

今田が「高いんですよね」と放送権料について尋ねると、若林アナは「高い」とポツリ。3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も動画配信大手Netflix（ネットフリックス）が独占配信しており、今田も「全部高いわ」と苦笑した。

若林アナは同局で放送がない状況について「サッカー出身のアナウンサーの男性は本当に悲しんでます」と明かし、「実況することを夢見てアナウンサーになったんですが、放送がないということで」と同情した様子だった。