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意外と知らない中学生のやる気引き出し法。やる気ゼロの中2が「計画表」で5教科48点アップした理由とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【成績ダウンからの逆転】やる気ゼロの中２が計画表で勉強に戻れた理由とは？」と題した動画を公開した。動画では、成績ダウンをきっかけにやる気を失った中学2年生が、計画表の活用と親の適切なサポートによって5教科合計48点アップを達成した事例を解説している。



道山氏はまず、2学期に成績が大幅に下がり、「私は頭が悪いから」と勉強へのやる気をなくしてしまった小林さん（中2）の事例を提示する。定期テスト前以外は家で全く勉強しない状態だったが、道山氏の提供するプログラムに参加したことで状況は一変した。3週間前から計画表を作成して早めにワークに取りかかった結果、暗記に当てる時間が増え、見事な成績アップを果たしたという。



この劇的な変化の裏には、親による3つのサポートがあったと道山氏は語る。1つ目は「計画表を一緒に作成」したことである。親が勝手に作るのではなく、本人が決めて記入する形にすることで「やらされ感」を払拭した。2つ目は「勉強に付き合う時間を確保」したこと。親が社会の問題を出したり、計画表作りに寄り添ったりと、意図的にサポートする時間を作った。3つ目は「苦手な英語の音読を反復」したことで、親のアドバイスのもと具体的な勉強法を実践した点が結果に繋がったと分析している。



道山氏は、やる気ゼロから立ち直れた理由として「自分で決めると行動できる」「早めの着手で余裕が生まれる」「親のサポートで安心感が出る」の3点を挙げる。子どもが1人で勉強を進めると孤独感から挫折しがちだが、親が助け船を出すことで安心感が生まれ、やる気も引き出されると解説した。



子どもの成績を上げるためには、単に勉強を強要するのではなく、親が寄り添い、子ども自身が主体的に取り組める環境を整えることが不可欠である。本動画は、思春期の子どもの学習意欲に悩む保護者にとって、実践的なヒントが得られる内容となっている。