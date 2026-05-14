アンテプリマにキム・チェウォン再登場♡Daily Sparkleな夏バッグ特集

アンテプリマが、LE SSERAFIMのキム・チェウォンを再びキャンペーンビジュアルに起用♡2026年夏のテーマは『Daily Sparkle』。ワイヤーバッグのきらめきを通して、何気ない日常を少し特別に彩る世界観を表現しています。新作バッグやキュートなフルーツチャームに加え、阪急うめだ本店でのPOP UP STOREも開催。夏のおしゃれ心をくすぐる、注目のコレクションが揃います♪

Daily Sparkleが描く夏の世界観

今回のキャンペーン『SUMMER CAMPAIGN 2026 - Daily Sparkle -』では、アンテプリマを象徴するワイヤーバッグを“日常に魔法をかける存在”として表現。

2026年春夏コレクションをまとったキム・チェウォンが、ブランドならではのモダンエレガンスを軽やかに魅せています。

キャンペーンは2026年6月3日（水）～6月30日（火）まで、全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップおよびオンラインストアで開催。

期間中、対象ワイヤーバッグ購入者には、先着でオリジナル スイムリングチャームをプレゼントします。

浮き輪モチーフのミニチャームは、バッグチャームとしてはもちろん、スマホアクセサリーとしても楽しめる夏らしいアイテムです♡

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新作ワイヤーバッグ＆チャーム

今季は、マクラメ技法を取り入れたクラフト感あふれる「MACRAME RE（マクラメ RE）」シリーズが登場。結び目を作りながら編み上げる繊細なデザインで、ナチュラルな夏スタイルにぴったりです。

MACRAME RE（PB26SRE3M4）



価格：49,500円（税込）

サイズ：W:23 H:21cm

カラー：MANDARINO ARBORDO/ARANCIO PASTELLO OPACO（マンダリン アルボルド×マットパステルオレンジ）

MACRAME RE（PB26SRE4E2）



価格：57,200円（税込）

サイズ：W:36 H:28cm

カラー：FOGLIA ARBORDO/LATTE OPACO（フォッリア アルボルド×マットホワイト）

※各品番、掲載以外のカラーも展開

人気の「STANDARD」シリーズにも新色が仲間入り♪

STANDARD MINIATURA（スタンダード ミニアトゥーラ）



価格：36,300円（税込）

サイズ：W:18.5 H:16cm

カラー：MANDARINO ARBORDO（マンダリン アルボルド）

STANDARD／スクエア ラージ



価格：53,900円（税込）

サイズ：W:32 H:27cm

カラー：FOGLIA ARBORDO（フォッリア アルボルド）

※各品番、掲載以外のカラーも展開

さらに、遊び心たっぷりの「MOTIVO FRUTTA（モティーヴォ フルッタ）」からは、ミニサイズチャームが登場。バッグにレイヤードするだけで、夏らしいアクセントをプラスできます♡

ベリー／チェリー／バナナ／スイカ



価格：各24,200円（税込）

阪急うめだ本店POP UPも開催

2026年6月10日（水）～6月16日（火）の期間限定で、阪急うめだ本店1階 コトコトステージ11にてPOP UP STOREを開催。

現代美術家・岩崎貴宏とのコラボレーションによる洋服や、アートピースのようなワイヤーバッグ、人気ボストンバッグ「BOXXIE（ボクシー）」の先行販売など、特別なラインアップが揃います。

さらに、GEMME（ジェンメ）、TESORO（テゾーロ）、PERLA GLITTER（ぺルラ グリッター）など、一部限定ショップのみで展開されている人気アイテムも登場。

税込36,000円以上購入すると、先着で岩崎貴宏作品をイメージした歯ブラシのプレゼントも用意されています♪

まとめ

キム・チェウォンが表現する『Daily Sparkle』の世界観とともに、アンテプリマの2026年夏コレクションは、毎日を少し特別にしてくれるきらめきに満ちています♡

クラフト感あふれるバッグや遊び心たっぷりのフルーツチャームは、夏コーデのアクセントにもぴったり。

自分らしいアレンジを楽しみながら、この夏だけの特別なワイヤーバッグスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪