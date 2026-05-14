サンソフトは、同社公式Xアカウントにて「ROUTE16TURBO純金カセット」が当たるキャンペーンを実施する。応募期間は5月14日から6月19日まで。

本キャンペーンは、「ROUTE16R」および歴代の「ルート16」シリーズが復活した「ROUTE16 COLLECTION」の発売を記念して実施されるもの。XでSUNSOFTアカウントをフォローし、キャンペーンポストをリポストすることで、世界に一つだけの「ROUTE16TURBO」純金カセットが当たるチャンスに応募できる。

当選者にはXのダイレクトメッセージ（DM）にて連絡されるため、DMの受け取り許可の設定をお忘れなく。

応募方法

景品

1. SUNSOFTの公式X(@sunsoftgames)アカウントをフォロー 2. 該当のキャンペーンポストをリポストA賞：ROUTE16TURBO」純金カセット（24K/重量約 4.1g） 1名 B賞：Amazonギフトコード 4,100円分 10名

※A賞は実物カセットを模した観賞用のグッズになります。実物よりもサイズは小さく、ゲームを遊ぶことはできません。

※キャンペーン応募の際は、以下のページの応募規約をご一読ください。応募の際には、以下の規約に同意したものとしますので、ご了承ください。

□応募規約

※当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡させていただきます。DMの受け取り許可の設定をお願いいたします。

金カセットが封入されている「ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX」も要チェック

最新作「ROUTE16R」と合わせて発売は8月6日

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