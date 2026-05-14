ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、開業25周年の夏を彩る新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ 〜』を2026年7月1日(水)から開催します。

今年は「夜祭り」をテーマに、大人も子どももリミットを外してはしゃげる超熱狂空間へとパークが一新。最大の注目は、パーククローズが21:00まで延長される点。日中の暑さを避け、15時や17時からお得に入場できる限定パスも登場します 。

大量の水と泡を浴びて踊るメインショーや、夜限定のストリートパフォーマンスなど、お祭り気分を盛り上げるコンテンツが目白押しです。旅行者にとってさらに滞在の選択肢が広がる注目の夏の情報をお届けします。

パーク中がネオン輝く「夜祭り」に！メインは全員びしょ濡れショー

2026年7月1日(水)〜8月26日(水)までの期間、夏の暑さがやわらぐ夕暮れ以降のUSJは、カラフルなネオンが輝く「夜祭り」へと姿を変えます。

『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』で最強の夏ダンス

イベントの中心となるのは、グラマシーパークで開催される新ナイト・ショーです。浴衣姿のセサミストリートの仲間たちやマイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカーが登場し、スタイリッシュにアレンジされた夏楽曲に合わせて全力で踊ります。光が彩るクールなステージからは、大量の水や泡が豪快にスプラッシュ！大人気音楽プロデューサーDJ tofubeatsが手掛けるサウンドと共に、”全員びしょ濡れ”の大熱狂体験を楽しめます。

夜空を彩る『サマー・グロウ・モーメント』

一日の締めくくりには、ラグーン沿いでのパイロ（花火）演出も見逃せません。音楽に合わせて打ち上がる色とりどりの花火が、夏の夜空を華やかに彩ります。※開催日は公式WEBサイトの確認が必要です。

サマー・グロウ・モーメント（限定）イメージ

ストリートやフードも屋台気分！多彩なパフォーマンスに巻き込まれる

メイン会場以外でも、パークのあちこちで「お祭り騒ぎ」が繰り広げられます。

ミニオンやシャボン玉のストリート・ショー

メルズ・ステージでは、DJスチュアートが80年代エレクトロ・ポップをプレイする『ミニオン BOO-YA ブロックパーティ』を開催。また、ハリウッド・エリアなどではシャボン玉やBMX、ダブルダッチなどが登場する『グロウアップ ストリートパフォーマンス』が展開され、歩くだけで多彩な祭りに巻き込まれる体験が待っています。

ミニオン BOO-YA ブロックパーティ（イメージ）

限定グルメやゲームで「縁日」を満喫

ニューヨーク・エリアの「ユニバーサル・マーケット」などはネオン提灯が輝く空間に一変。光るカップのドリンクやチョコバナナ味のチュリトスなど、お祭り感満載の食べ歩きグルメが並びます。カーニバルゲームにも夜祭りに映えるネオンカラーの景品が登場し、縁日気分を盛り上げます。

夏祭り満喫セット（イメージ）

夜間営業が21時まで延長！変わるお出かけスタイル

今年の夏イベントに伴い、7月1日(水)〜8月26日(水)の期間中はパーククローズ時間が21:00に延長されます。これは遠方からの旅行者にとっても、大阪周辺の在勤者にとっても大きな朗報です。

夕方からの「夜型レジャー」が加速

日中の猛暑を避け、夕方から涼しくパークを楽しむスタイルが定着しそうです。21時までパークに滞在できることで、関西近郊からの日帰り客だけでなく、遠方からの旅行者も夜遅くまで遊び尽くした後、周辺ホテルへスムーズにチェックインするといった効率良い旅程が組みやすくなります。大阪駅〜ユニバーサルシティ駅といった鉄道アクセスの夜間利用も活発になるため、ベイエリア一帯の夜の賑わいが一層増すことでしょう。

【参考】【速報】USJ横に外資系3ホテルが誕生！「インターコンチネンタル」「キンプトン」進出で800室超の巨大リゾート、2029年開業へ https://tetsudo-ch.com/13019331.html

お得な限定パスや1日1組の超VIPツアーも登場

夏の夜を効率的に、そして贅沢に楽しむためのチケットプランも充実しています。

夏限定の「サマー・シーズン・パス」＆「ナイト・パス」

15:00以降なら期間中何度でも入場できる『サマー・シーズン・パス』が新登場。さらに、17:00から入場できる『ナイト・パス』も販売され、仕事帰りや夕方からの「ちょい乗り」需要にも応えるラインナップとなっています。

「サマー・シーズン・パス」＆「ナイト・パス」イメージ

最上級の贅沢「VIP エクスペリエンス」

1日一組限定の『最上級ラグジュアリー・プラン』では、専任ガイドによる案内や、VIP専用レストラン「Luminant」での食事、さらには「ジョーズ」などの人気アトラクション貸し切り搭乗といった、まさにパークをひとり占めするような体験が可能です（4名1組 949,800円）。

25周年の節目に「夜祭り」という新しいエンターテイメントを打ち出した今年のUSJ。涼しくなった夜のパークで、家族や友人と一緒にリミットを外して「お祭り騒ぎ」を楽しんでみてはいかがでしょうか？

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