声優の長月あおいさんの所属事務所「アミュレート」が13日、事務所の公式Xで長月さんへの迷惑行為や盗撮被害について警告しました。

【映像】「盗撮やつきまとい等の迷惑行為も」事務所の報告

公式Xでは、「長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告」と題した文書を投稿。「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真は本人が友人複数名と外出していた際に、無断で撮影・公開されたものであることを確認しております」と盗撮被害を訴えました。

同事務所は「当該行為は、本人のプライバシーを著しく侵害するものであり、極めて遺憾に存じます。また、本件に関する過度な詮索や臆測に基づく発信はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と警告しました。

さらに「本人への盗撮やつきまとい等の迷惑行為も確認されております」と明かし、「これらの行為は、本人の安全を脅かす重大な問題であり、断じて容認できるものではありません」と注意喚起。

「今後、同様の迷惑行為や悪質な投稿・拡散行為が確認された場合には、やむを得ず法的措置を含めた厳正な対応を講じてまいります。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えました。（『ABEMA NEWS』より）