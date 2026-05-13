レベルファイブ、ソフトの複製や配布について注意喚起これら行為に対し厳正に対処していくと明記
【当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について】 5月13日 公開
(C)LEVEL5 Inc.
レベルファイブは5月13日、公式ページ上で「当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について」を公開した。
内容としては一部のオンラインコミュニティにおいてレベルファイブのソフトが無断で複製および配布されていることを受けたもので、これらを控えるよう呼びかけている。ゲームソフトの複製・改変・編集やこれを第三者に配布・販売する行為は著作権侵害にあたり、コンテンツの削除要請やアカウントの停止要請、さらには法的手続きなど厳正に対処していく旨を明らかにしている。
また、違法に配布されているソフトを入手する行為も著作権の侵害にあたり、このような方法で入手しないよう呼びかけを行なった。
当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について、注意喚起のお知らせを公式サイトに掲載いたしました。 詳細は添付画像、または下記URLをご確認下さい。- レベルファイブ (@LEVEL5_times) May 13, 2026
皆様におかれましても、正規の販売、配信ルート以外の方法で当社のゲームソフトを入手・利用されませんよう、お願い申し上げます。… pic.twitter.com/6jbhbZDYYt
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