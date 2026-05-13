【当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について】 5月13日 公開

レベルファイブは5月13日、公式ページ上で「当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について」を公開した。

内容としては一部のオンラインコミュニティにおいてレベルファイブのソフトが無断で複製および配布されていることを受けたもので、これらを控えるよう呼びかけている。ゲームソフトの複製・改変・編集やこれを第三者に配布・販売する行為は著作権侵害にあたり、コンテンツの削除要請やアカウントの停止要請、さらには法的手続きなど厳正に対処していく旨を明らかにしている。

また、違法に配布されているソフトを入手する行為も著作権の侵害にあたり、このような方法で入手しないよう呼びかけを行なった。

(C)LEVEL5 Inc.

