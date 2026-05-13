目黒蓮が傘を手に歩く姿が絵になりすぎる！ゆったりセットアップ×ハーフアップヘアで雨と夕日まで味方につけ「美しすぎる」「凄まじいオーラ」「脚長っ」「イタズラっ子みたいな笑顔がかわいい」と反響殺到

【写真＆動画】目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』見どころ紹介／レッドカーペットイベントの様子／オフショット 他

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）ら出演者が登場する動画が公開された。動画では、それぞれが作品の見どころを紹介している。

■目黒蓮、長髪×ストライプスーツ姿で登場

目黒は、前髪を少し残したハーフアップヘア。毛先にかけて自然な動きのある、アンニュイなヘアスタイルが印象的だ。

ファッションは、黒のピンストライプが入ったダブルジャケットに、ゆったりとした同柄のワイドパンツを合わせたセットアップ。インナーには柄シャツをのぞかせ、ゴールド系のリングやネックレス、ブレスレットを重ねづけしたスタイリングで、大人っぽい装いに仕上がっている。

目黒は「坂本太郎役の目黒蓮です」と挨拶。「スマートとふくよか、それぞれのアクションにぜひ注目していただけたら嬉しいなと思います」と見どころを語った。

映像には、傘をさしながら歩く引きのカットから、アップ、横顔まで収められている。

さらに、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠が続けて見どころを紹介。

最後は再び目黒が登場し、「映画ぜひ劇場でご覧ください」と笑顔で手を振った。

SNSでは「サンセットに照らされた目黒が美しすぎる」「凄まじいオーラ」「どの角度から見てもかっこいい」「最後のイタズラっ子みたいな笑顔がかわいい」「雨さえ味方につけてしまうイケメン」といった声が寄せられている。

■同衣装で登壇した公開直前レッドカーペットイベント＆ファミリー試写会の様子

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット

Snow Man

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