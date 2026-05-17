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YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「エニタイムの元社長が取締役に！？今注目の「ライフフィット」は加盟していいFCなのか？【フランチャイズ】」を公開した。ビル清掃FC本部を展開する株式会社アクア取締役の松原氏が、急成長する24時間フィットネスジム「LIFE FIT」のビジネスモデルを分析し、FC加盟における業界の「集客バブル」と今後のリスクについて解説した。



松原氏は冒頭、近年低価格帯のフィットネスジムに人が集まる理由について、「フィットネス需要が爆発しているわけではなく、移動しているだけ」と定義した。1万円以上かかる従来型の高価格帯ジムからの流出が起きており、その巨大な乗り換え市場の受け皿となっているのが現状だという。しかし、現在の状況は集客バブルに過ぎず、「出せば集まるは今だけ」であり、いずれ淘汰が始まると警鐘を鳴らす。



続いて、LIFE FITが好調である理由の解説へ移る。同ブランドは東京メトロや東京ガスといったインフラ大手がFC加盟しており、その信用力をテコに店舗数を急拡大している。ビジネスモデルの特徴としては、chocoZAPのような初心者向けではなく、本格的な設備を安価で提供する「中級者の受け皿」となっている点を挙げた。さらに、シャワー設備の排除や完全無人化によって初期投資を大幅に抑え、FCオーナーが加盟しやすい構造を作り上げている。



一方で、松原氏は先行する大手ジムが半年で会員数を約25万人減少させたデータを示し、入会ハードルが低いゆえの「低いロイヤリティ」や、店舗増加による「出店効果の限界」を指摘した。LIFE FITについても、店舗数拡大に伴う一等地の枯渇や、自社ブランド内での客の奪い合い、同質化による価格競争に巻き込まれ、「先行者と同じ轍を踏む可能性が極めて高い」と分析した。



動画の終盤で松原氏は、FC参入の判断基準を提示した。「ブランドの集客力に依存している場合」は見送るべきであるとし、自社で競合のない空きテナントを確保できる場合や、市場飽和前での短期的な利益回収を前提とするならば参入の余地はあると結論付けた。単なるブームに乗るのではなく、ビジネスモデルの構造的限界を冷静に見極める重要性を学べる内容となっている。