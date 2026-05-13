元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が、出産後は、産後ケアホテルや深夜シッターを利用する考えを明かした。

インスタグラムのストーリーズで「産後、上の子２人のお世話もある為、産後ケアホテルは、産後１カ月後にいく。（産後すぐは産後ハイになってるのと疲れがどっと出るのが１ケ月後と３ケ月後なんだよね）」「睡眠確保の為、３人目は深夜シッターさん来てもらいます。（助産師訪問なども活用する）」などと産後の予定を説明。

出産後すぐに夏休みの予定のため、長女（４）と長男（１）は午後３時ぐらいまで、「本人達の意思を尊重して選んでもらう」形で、サマースクールにも入れる予定で、すでにトライアル（お試し）も始めているという。

石田は「産後ケアやシッターも区によって使える時間があったり一時保育も安かったりするよ！」とアドバイスし、「産後は絶対ムリしない」との考えを伝えた。

お腹はすでにかなり大きくなっており、ゴールデンウィークは「メインのお家とセカンドハウス」でゆったり過ごしたことを明かしていた。

石田は２０１７年、ＳＫＥを卒業。２１年に当時２２歳年上の会社経営者（５２）と結婚し、２児のママに。昨年３月には、４億円の新居（一軒家）に引っ越したことを報告していた。