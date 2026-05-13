総メニュー200種類以上。西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が駿府城公園で開催
Gi-FACTORYは5月16日・17日、大型野外グルメイベント「全肉祭」を、静岡県静岡市の駿府城公園にて開催する。時間は10：00〜21：00。
全肉祭 ポスター
「全肉祭」は、牛・豚・鶏などの畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉まで「肉」というテーマを広く捉えた西日本最大級のグルメイベント。全国選りすぐりの約70店舗が集結し、総メニュー数は200アイテム以上にのぼる。
過去開催時の様子
会場には、家族連れや友人同士で一日中楽しめる企画を多数用意。企業ブースによるプロモーションや、大好評のワイン試飲コーナー、大型エアー遊具や、射的・スーパーボールすくいといった縁日コーナーなどを設置する。
大型エアー遊具
ステージではアイドルによる生ライブも開催。今回はスペシャルゲストとして、レゲエユニット「MEGARYU」のMEGAHORNが登場する。夜にはファイヤーパフォーマンス集団「幻火」による迫力満点のステージも楽しめる。
「幻火」のステージ
全肉祭 ポスター
「全肉祭」は、牛・豚・鶏などの畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉まで「肉」というテーマを広く捉えた西日本最大級のグルメイベント。全国選りすぐりの約70店舗が集結し、総メニュー数は200アイテム以上にのぼる。
会場には、家族連れや友人同士で一日中楽しめる企画を多数用意。企業ブースによるプロモーションや、大好評のワイン試飲コーナー、大型エアー遊具や、射的・スーパーボールすくいといった縁日コーナーなどを設置する。
大型エアー遊具
ステージではアイドルによる生ライブも開催。今回はスペシャルゲストとして、レゲエユニット「MEGARYU」のMEGAHORNが登場する。夜にはファイヤーパフォーマンス集団「幻火」による迫力満点のステージも楽しめる。
「幻火」のステージ