「使い心地がずっと気になってた…」100均の専用カバーをお試しレビュー

暑い季節のお出かけに欠かせないネックリング。ただ、冷たさが持続しにくいのと、着け心地が気になることも…。肌当たりが良く、ちょうどいい冷たさが持続してくれたらいいな〜と思っていたところ、セリアで良い商品を発見しました！ネックリングの冷たさを持続させてくれる便利なカバー。早速レビューをお届けします！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リング状保冷剤用 冷たさ持続カバー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：42cm×3.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244685850

ネックリングの“あの悩み”に！セリアの『リング状保冷剤用 冷たさ持続カバー』

暑い季節は首元を冷やすためのネックリングがあると、お出かけが少しでも快適になりますよね。ただ、冷たさが持続しにくいのと、肌に直接触れるものなので着け心地が気になることも…。

筆者自身、ネックリングのチクチク感や冷凍庫から出した直後に首元を冷やしすぎる点も含めて使い心地が気になっていたのですが、セリアでいいものを発見したので購入してみました！

季節もの売り場で見つけた『リング状保冷剤用 冷たさ持続カバー』という商品です。その名の通り、ネックリングの冷たさを持続してくれるカバーです。

気温が高い日に使用すると、ネックリングは割とすぐに冷たさを感じなくなってしまうことが難点でしたが、このカバーを使用することで熱気からネックリングが温まるのを防ぐことができ、冷たさが持続されることが期待できます。

また、肌に直接触れると冷たすぎて辛い場合には、このカバーを1枚挟むことで程よいひんやり感に調整できるのも嬉しいポイントです。カバーだけをこまめに洗って清潔に保つことができ、汗による汚れも気になりにくいです。

熱を遮断しやすい特性を持つとされるSBR（合成ゴム）素材が使用されています。室温や外気温の影響を抑え、ネックリングが溶けていくスピードを緩めてくれるため、冷たさをより長く持続させたい時に効果的とのこと。

さらに、内側はメッシュ生地になっており、汗をかいてもベタつきにくく、さらっとした着け心地が続きます。カバーを装着することで、ネックリング特有のチクチク感も和らげることができ一石二鳥です！

シーンに合わせて直付けorカバーありの使い分けがおすすめ！

筒状のカバーにリングを通すだけで装着が完了。ボタンや面ファスナーなどがない仕様なので、お出かけ前の準備ももたつかずストレスなく使用できます。

早速カバーを装着した状態でネックリングを使用してみました。特殊な素材が使用されているので期待していましたが、直接触れている体からの熱を拾うため、劇的な変化は感じられませんでした。

布が一枚挟まるため、キンキンの冷たさを求めるシーンでは、少し物足りなく感じる場合があります。環境や体感に合わせて、直付けもしくはカバーありの状態を使い分けるのがおすすめです。

ただ、タグなどを出すための穴が開いており、カバーがズレにくい点は高評価ポイント！外れにくく、快適に使用することができました。

筆者個人としてはやや惜しい点はありますが、冷たさを持続させるためというよりは、カバー感覚で使うのが良さそうです。ネックリングの直接的な冷たさや肌当たりが気になる方は、一度使ってみる価値はあると思いました。

今回は、セリアの『リング状保冷剤用 冷たさ持続カバー』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。