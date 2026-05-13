【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タミヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型」を発表した。2026年7月発売予定で、価格は4,290円。

本製品は、第二次大戦後半にドイツ空軍の主力戦闘機だった「メッサーシュミット Bf109 G-6」の後期型を1/48スケールで立体化したプラモデル。綿密な実機取材によって、シルエットや機首側面の膨らみまで正確にモデル化している。

後期生産型の特徴を余すところなく再現しており、主翼下面の20mm機銃ゴンドラやロケット弾発射筒もパーツ化している。

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