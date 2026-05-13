AC65W出力対応！ノートPCも充電できる薄型ポータブルモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応し、ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。
■コンセント感覚で使えるAC出力搭載
本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応している。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能だ。カフェでの作業や出張先、停電時の備えとしても活躍し、「コンセントを持ち歩く」ような安心感を実現する。
■ノートPCもスマホもこれ1台で充電
USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大30Wの急速充電が可能だ。スマートフォンやタブレットを短時間で充電できるだけでなく、AC出力と組み合わせることでノートパソコンにも対応。複数の充電器を持ち歩く必要がなく、外出時の荷物をスマートにまとめられる。
■バッグに収まりやすい薄型デザイン
従来モデルと比較して約20％の薄型化を実現。バッグやリュックの隙間にもすっきり収納でき、持ち運び時のストレスを軽減する。大容量バッテリーながらスリムなフォルムを実現しているため、毎日の通勤や通学、旅行やワーケーションでも快適に持ち運ぶことができる。
■安心して使える高品質・安全設計
日本メーカー製のリチウムイオン電池を採用し、安定した電力供給と高い安全性を実現している。また、過電流・過充電・過放電・ショート防止などの多重保護機能を搭載。さらに温度検知センサーが異常発熱を検知し、自動で保護動作を行うため、毎日安心して使用できる。
■飛行機持込可能で旅行にも便利
47.52Wh仕様のため飛行機への機内持ち込みが可能。国内旅行や海外出張、長距離移動でも安心して携帯できる。USB Type-C入力対応により本体充電もスムーズで、専用ACアダプタ不要なのも魅力。外出先での「充電切れ不安」を解消する頼れる一台だ。
■製品仕様
■ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」
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■コンセント感覚で使えるAC出力搭載
本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応している。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能だ。カフェでの作業や出張先、停電時の備えとしても活躍し、「コンセントを持ち歩く」ような安心感を実現する。
■ノートPCもスマホもこれ1台で充電
USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大30Wの急速充電が可能だ。スマートフォンやタブレットを短時間で充電できるだけでなく、AC出力と組み合わせることでノートパソコンにも対応。複数の充電器を持ち歩く必要がなく、外出時の荷物をスマートにまとめられる。
■バッグに収まりやすい薄型デザイン
従来モデルと比較して約20％の薄型化を実現。バッグやリュックの隙間にもすっきり収納でき、持ち運び時のストレスを軽減する。大容量バッテリーながらスリムなフォルムを実現しているため、毎日の通勤や通学、旅行やワーケーションでも快適に持ち運ぶことができる。
■安心して使える高品質・安全設計
日本メーカー製のリチウムイオン電池を採用し、安定した電力供給と高い安全性を実現している。また、過電流・過充電・過放電・ショート防止などの多重保護機能を搭載。さらに温度検知センサーが異常発熱を検知し、自動で保護動作を行うため、毎日安心して使用できる。
■飛行機持込可能で旅行にも便利
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