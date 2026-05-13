RUBY ONE MC

タクトシュトックは、VERTEREのMCカートリッジ「RUBY ONE MC」を20日に発売する。価格は242万円。

VERTEREを主宰するトラジ・モグハダム氏が考えるカートリッジの究極、フラット・バランスを追求。「どこまで色付けなく、高解像度、ハイスピード化できるかをテーマに」開発に取り組み、5年以上かけて開発した。

VERTERE独自の4点固定スパイクを備え、アルミニウム合金から精密加工された筐体を採用。「美しいだけでなく、機械的強度と振動制御が遥かに向上した」という。

特注のジェネレーターとの相乗効果を得るため、カートリッジの質量と構造バランスを徹底的に調整。厳選された素材が理想的な柔軟性と減衰性能を発揮し、正確な溝追従と歪みの低減を実現する2層サスペンション構造も採用した。

マイクロリッジ・ヌードダイヤモンド・スタイラスと、ルビー/アルミ合金製テレスコピック(伸縮式)カンチレバーを組み合わせ、「弦楽器の最も繊細な余韻から、グランドピアノの豊かな響き、激しくスピード感あるリズムまで、あらゆるニュアンスを過去に無いリアリズムで捉える事が可能になった」とのこと。

再生周波数特性は10Hz～50kHz、出力レベルは0.45mV(@5cm/sec,)。推奨針圧は2.05g(1.90～2.10g)。重量は11.8g。