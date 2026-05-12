「春だからか？？いっぱい落ちてる」

そんなコメントとともに1枚の様子が投稿されると、「わ～い！拾いに行こう」「えっ？こんな所に？」と、11.1万表示を突破する大反響となりました。

【写真：暖かい春、ふと『床』を見ると…猫たちの『微笑ましい様子』】

2匹も落ちていました

Xアカウント「亀ぽま （@himaritomugi）」さんが投稿したのは、おうちのフローリングを写した1枚の様子。奥にはダイニングセットが見え、どうやら家族の憩いの場のようです。そんな場所に、見事に落ちていました。

木目調の床に、もふもふのかたまりが2つ。これは……間違いなく猫です。落ちていた猫は、このおうちに住む「ひまり」さんと「むぎ」さんとのこと。まさに「寝ている」というより「落ちている」という表現がぴったりの、脱力しきった姿でした。

春だから……？

グレーの毛が美しいひまりさんは、床にどーんと横たわりながら、ちらりと視線を向けています。一方、白茶のむぎさんはのけぞったまま、どう見ても爆睡中。春の陽気に誘われて、すっかり「落ちて」しまった2匹なのでした。

拾いに行きたい！

寒い冬が明け、心地よい暖かさが続くこの季節、各地では春の風物詩として猫が落ちているとかいないとか。コメント欄には「落ちてるし、開いてる」「踏んづけないように気をつけなくちゃ」などの声のほかに、「拾いにいきます～」「拾いに行かないともふもふ」と、落ち猫を拾いに行きたい人が多数現れています！

ひまりさんとむぎさん、もふもふな2匹の日常はXアカウント「亀ぽま」でチェックしてみてください。見ると「幸せに過ごせる」と噂ですよ。

写真・動画提供：Xアカウント「亀ぽま」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。