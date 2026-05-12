　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7951枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　7951(　　7951)
ソシエテジェネラル証券　　　　6586(　　6586)
バークレイズ証券　　　　　　　3384(　　3384)
ビーオブエー証券　　　　　　　2611(　　2611)
ゴールドマン証券　　　　　　　1876(　　1836)
JPモルガン証券　　　　　　　　1672(　　1572)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 624(　　 624)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 580(　　 580)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 504(　　 504)
シティグループ証券　　　　　　 161(　　 161)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 144(　　 144)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 156(　　 128)
日産証券　　　　　　　　　　　 127(　　 127)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　85(　　　85)
野村証券　　　　　　　　　　　 171(　　　71)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　58(　　　58)
インタラクティブ証券　　　　　　46(　　　46)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　24(　　　20)
広田証券　　　　　　　　　　　　18(　　　18)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　17(　　　17)
大和証券　　　　　　　　　　　　28(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 2(　　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース