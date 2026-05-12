ソフトバンクからは尾形崇斗投手、井上朋也がDeNAへ

ソフトバンクは12日、ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手とDeNAの山本祐大捕手による2対1の電撃トレードに対する城島健司CBOのコメントを発表した。山本について「プレースタイルがホークスに合うと思っていました」などと語った。

城島CBOは山本について「プレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントのひとつと考えていたホークスとしては、注目していた選手のひとりでした。野球選手としての実績やまさに脂がのった年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています」と期待を寄せた。

一方で放出することになった尾形については「ご存じのとおり1軍で通用するスピードボールを持つ選手。セ・リーグでも十分に活躍してくれるでしょう」と説明。井上については「ドラフト1位で入団しながらもここまで思うような活躍ができていませんが、環境が変わることでその高いポテンシャルが引き出されることを期待しています。今回は、ホークスとベイスターズさんのニーズが合致したトレードです。3選手それぞれの活躍を楽しみにしています」と総括した。

○城島CBOのコメント

「山本選手はプレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントのひとつと考えていたホークスとしては、注目していた選手のひとりでした。野球選手としての実績やまさに脂がのった年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています。尾形投手は、ご存じのとおり1軍で通用するスピードボールを持つ選手。セ・リーグでも十分に活躍してくれるでしょう。井上選手は、ドラフト1位で入団しながらもここまで思うような活躍ができていませんが、環境が変わることでその高いポテンシャルが引き出されることを期待しています。今回は、ホークスとベイスターズさんのニーズが合致したトレードです。3選手それぞれの活躍を楽しみにしています」（Full-Count編集部）