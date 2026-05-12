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株式会社アクアの取締役である松原氏が自身のYouTubeチャンネルで「【2026最新】麻辣湯の次はこれ！驚異の「中毒性」でリピーターが止まらない爆益ビジネスを紹介！【フランチャイズ】」を公開した。動画では、最近ブームになりつつあるタコス事業に焦点を当て、そのビジネスとしてのポテンシャルと、フランチャイズ展開におけるシビアな現実について独自の視点で語っている。



松原氏はまず、タコスが最近ブームになっている現状に触れ、今後フランチャイズ展開する企業が「絶対に出てくる」と予測。現状、店舗での本格的なフランチャイズ募集は「4月27日現在調べたところない」と説明した。その上で、タコス事業が注目される最大の理由として「中毒性」を挙げる。麻辣湯のようにスパイスの香りが消費者を惹きつけるとしつつ、タコスは「お酒を飲むとめっちゃうまいんです」と独自の強みを力説した。



さらに、ビジネスとしての優位性にも言及。初期投資コストが低く、「専門性があるようなものではないですから、アルバイトで十分回せる」と再現性の高さを評価した。集客面ではInstagramなどのSNSで映えることに加え、ドリンク注文による単価向上や回転率の高さから、「立地条件によっては爆発する可能性もある」と指摘。最近では「Blue Entrance Kitchen」という店舗の「飲めるタコス」がバズっている事例も紹介し、和風タコスなど多様なアレンジが可能だと語った。



一方で、タコスは日常的な食事になりにくいため、「息はそんなに長くない」「商品サイクル自体を予測するのは難しい」としつつも、だからこそビジネスとしては「先にやったもん勝ち」だと断言。「ここ1〜2年でガッと行ったほうがいい」「先に30店舗くらいババッと作っちゃったもの勝ち」と、早期の市場開拓が鍵になると提言した。



最後に松原氏は、一過性の側面があるため「ひとり開業の人たちが加盟するようなものではない」と注意を促しつつも、飲食店の一つの選択肢として「全然手軽だし、再現性もあって、いけるんじゃないかなと思います」と語り、タコス事業の可能性への期待を示して動画を締めくくった。