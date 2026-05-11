2026年4月の登録台数ランキング発表！

一般社団法人日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は、2026年4月の車名別登録台数ランキングを公表しました。新年度のスタートとなる4月、国内の新車市場では大きな動きが見られました。

自販連の示したランキングでは、トップ10のうち、1位から9位までをトヨタ車が独占するという結果になっています。

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ランキングは通称名別で集計されており、トヨタ「ヤリス」にはハッチバックのほかSUVの「ヤリスクロス」などが含まれています。

2026年4月 登録車 ブランド通称名別 新車販売速報 ベスト10

1位：トヨタ「ヤリス」（1万3149台）

2位：トヨタ「ルーミー」（1万2192台）

3位：トヨタ「ライズ」（1万1494台）

4位：トヨタ「シエンタ」（1万172台）

5位：トヨタ「ヴォクシー」（9918台）

6位：トヨタ「カローラ」（9828台）

7位：トヨタ「ランドクルーザー」（9467台）

8位：トヨタ「アルファード」（8318台）

9位：トヨタ「ノア」（8265台）

10位：ホンダ「フリード」（7900台）

2026年4月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報 乗用車ベスト10

1位：スズキ「スペーシア」（1万3546台）

2位：ホンダ「N-BOX」（1万2659台）

3位：ダイハツ「タント」（8516台）

4位：ダイハツ「ムーヴ」（8353台）

5位：スズキ「ハスラー」（7551台）

6位：日産「ルークス」（6552台）

7位：スズキ「ワゴンR」（5231台）

8位：ダイハツ「ミラ」（4426台）

9位：スズキ「アルト」（4249台）

10位：三菱「デリカミニ／eK」（3800台）

登録車市場では、トヨタ「ヤリス」が1万3149台で首位を獲得しました。2位には「ルーミー」、3位には「ライズ」が続き、トヨタのコンパクトで実用モデルが上位を占めています。

また、7位には「ランドクルーザー」がランクイン。高単価な本格オフローダーでありながら、1万台に迫る台数を記録しました。ホンダ「フリード」は10位に入り、トヨタ勢が並ぶなかで存在感を示しています。

軽自動車市場では、スズキ「スペーシア」が1万3546台を販売し、ホンダ「N-BOX」を抑えてトップに立ちました。

スペーシアは2023年11月に登場した3代目が現行モデルです。大容量のコンソールボックスや、後席の快適性を高める「マルチユースフラップ」が採用されたことで利便性が向上されました。さらに、2024年9月にはアウトドア志向を高めた「スペーシア ギア」が新たに投入され、ラインナップが拡充されています。

2位となったホンダ「N-BOX」は、2023年10月に登場した3代目が現行モデルです。軽乗用車最大級の室内空間や、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」が全タイプに標準採用されている点が特徴です。2024年9月には、アクティブな外観の「N-BOX JOY」が導入され、使い勝手の良さと個性を両立させています。

3位と4位にはダイハツの「タント」と「ムーヴ」がランクインしました。

5位のスズキ「ハスラー」は、2020年1月に登場した2代目が現行モデルです。2024年5月には一部改良が実施され、バックアイカメラ付ディスプレイオーディオが採用されるなど機能が向上されました。あわせて、タフな外観を強調した「タフワイルド」が設定されたことも特徴です。

※ ※ ※

2026年4月の結果は、登録車においてトヨタが圧倒的な強さを見せる一方で、軽自動車ではスズキとホンダが首位を争う展開となりました。

新年度を迎え、各社の主力モデルがどのように推移していくのか、今後の動向が注目されます。