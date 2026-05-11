夫が転職で「月収30万円→40万円」にアップ！ ただ「固定残業代40時間分」が含まれているので、あまり“給与が上がった”ことにならないでしょうか？ 「固定残業代」のメリットって何ですか？

給料が上がっても待遇が良くなったとは言い切れない

転職で月収が30万円から40万円に上がると聞けば、多くの人は「かなり条件が良くなった」と受け止めることでしょう。しかし、その40万円の中に「固定残業代40時間分」が含まれているとなると、話は少し変わってきます。

固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代を毎月の給料に組み込んで支払う仕組みです。求人票などでは「固定残業代」や「みなし残業代」といった文言で記載されています。

そのため、「月収40万円」という数字だけを見ても、その中に40時間分の固定残業代が含まれている場合、単純に毎月の給料が10万円増えたと手放しで喜ぶことはできないでしょう。

なぜなら、固定残業代に相当する10万円分給料が上がったとしても、その10万円はあくまでも残業代であり、基本給そのものはそれほど上がっていないからです。つまり、働いた時間が長くなった分、収入が増えただけで、実質的な待遇改善がなされていないともいえるのです。



固定残業代のメリットは「収入の見通しを立てやすい」こと

固定残業代のメリットを挙げるとすれば、それは毎月の収入の見通しを立てやすくなる点にあるでしょう。通常の残業代は、残業した分だけ支払われるものです。そのため、忙しい月は収入が増えても、残業が少ない月はその分、収入が下がることになります。

これに対して固定残業代は、一定時間分があらかじめ給与に組み込まれているため、毎月の収入が残業の有無に左右されず、家計の収支の見通しが立てやすいというメリットがあります。

この点は住宅ローンや教育費など、毎月の固定支出がある家庭にとっては、大きな恩恵に感じられることでしょう。また、固定残業代は、実際の残業時間が固定残業代算定の基礎となる時間数を下回っている月でも、満額支払われます。

例えば、40時間分の固定残業代が10万円だとしたら、実際の残業が20時間程度だったとしても、満額の10万円が支給されるという具合です。



固定残業代についての注意点

ただし、世の中、実体のない残業にお金を支払えるほど余裕のある企業ばかりではないでしょう。

固定残業代制度が導入されている場合には、実際にも一定時間の残業が発生することを前提として設計されているケースが多い点には留意が必要です。仮に、現在はそうでなかったとしても、今後残業が増えて「こんなはずじゃなかった」となる可能性は十分にあり得ます。

特に、40時間というと、原則として残業時間の規制ギリギリの時間です。今まで残業がほとんどない、あるいは繁忙期のみといったような働き方をしていた場合、毎日2時間前後の残業が発生する環境で働くのは、想像以上の負担となるかもしれないという点は覚悟する必要があるでしょう。



まとめ

月収が30万円から40万円に上がるとしても、その中に固定残業代40時間分が含まれているのなら、単純に「10万円アップ」と喜ぶのは早計かもしれません。固定残業代分、毎月の給与がアップすることは、単なる残業代によるアップよりも、収入の見通しを立てやすいというメリットもあります。

しかし、固定残業代もあくまで残業代である点に変わりはありません。増える収入の額だけではなく、残業時間がどのように増え、働き方やライフスタイルにそれがどのように影響を及ぼすのかという点も確認することをおすすめします。

執筆者 : 柘植輝

行政書士