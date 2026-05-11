◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第３１回ＮＨＫマイルＣは１０日、東京競馬場の芝１６００メートルを１８頭で争い、１番人気のロデオドライブ（レーン）がアスクイキゴミとの激戦を推定６センチの鼻差で制しＧ１初勝利。３歳マイル王者の座に就いた。

◆ダミアン・レーン騎手 ６回目の騎乗で初勝利。Ｇ１は昨年の天皇賞・春（ヘデントール）以来、通算７勝目。重賞はフローラＳ（ラフターラインズ）に続く、今年２勝目、通算１９勝目。

◆辻哲英調教師 延べ２頭の出走で初勝利。Ｇ１は延べ３頭の出走で初勝利。重賞は昨年のニュージーランドＴ（イミグラントソング）以来、通算３勝目。

◆サートゥルナーリア産駒 今年出走の３頭を含む、延べ４頭の出走で初勝利。Ｇ１は昨年の朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）以来、通算２勝目。重賞はアメリカＪＣＣ（ショウヘイ）以来、今年２勝目、通算７勝目。

◆吉田勝己氏 延べ６頭の出走で初勝利。Ｇ１は桜花賞（スターアニス）に続く、今年３勝目、通算１２勝目。重賞も桜花賞に続く、今年４勝目、通算４８勝目。

◆ノーザンファーム １９年（アドマイヤマーズ）以来、通算９勝目。Ｇ１は３日の天皇賞・春（クロワデュノール）に続く、今年６勝目、通算２３３勝目（ほかＪＧ１３勝）。重賞は９日の京都新聞杯（コンジェスタス）、エプソムＣ（トロヴァトーレ）に続く、今年３１勝目、通算９３５勝目。

（記録はすべてＪＲＡ）