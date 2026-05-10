一緒にいて疲れない。距離感の取り方がうまい人がやっている３つのこと
「一緒にいて疲れない人」は、特別に気を使っているわけではありません。ただ、距離の取り方が自然で、無理のない関係をつくっているものです。その違いは、日常のちょっとした関わり方にあります。
踏み込みすぎる前に一度止まる
距離感の取り方がうまい人は、相手の反応を見ながら話題を広げています。例えば、少し踏み込んだ話をしたときに、相手の返しが薄ければそれ以上深掘りしないでしょう。この“引く判断”があることで、相手も安心していられるのです。
連絡のペースを無理に合わせない
距離感の取り方がうまい人は、連絡の頻度をコントロールしすぎません。相手に合わせすぎることも、自分のペースを押しつけることもなく、無理のない範囲でやり取りします。相手からの返信が遅くても気にしすぎることもありません。
あえて関わらない時間をつくっている
もうひとつの特徴は、常に一緒にいようとしないこと。距離感の取り方がうまい人は、あえて関わらない時間をつくっています。会話が一段落したら無理に続けようとしませんし、相手の都合や予定を優先する姿勢を見せるでしょう。
一緒にいて疲れない関係は、頑張ってつくるものではありません。踏み込みすぎないこと、無理に合わせないこと、余白を残すこと。この３つが自然にできようになると、人間関係はぐっと楽になります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なぜ会話が広がらない？自然に会話が広がる女性と差の出るポイント