犬が退屈だと思っているときにみせる行動

犬が退屈だと感じてしまうのは、刺激の少なさからです。

本来であれば、狩りや探索をすることに多くの時間を使う動物であるため、限られたスペースで1日のほとんどをお留守番して過ごす犬にとって、あまりにも刺激が少ないのです。

単調な生活リズムが続くとき、運動不足であるとき、コミュニケーション不足であるとき、犬はより退屈だと感じてしまうでしょう。そして、心にも影響を及ぼすことがあります。

1.家具や物を噛んで破壊しようとする

犬が退屈だと思っているときにみせる行動は、家具や物を噛んで破壊しようとすることです。

飼い主のいないお留守番中に限って家具や物を噛んでしまうのは、退屈だからです。退屈しのぎに家具や物を噛んでしまうのです。

単なるいたずらではない可能性があります。あり余ったエネルギーを発散すること、噛んで刺激を得ることが目的となっているかもしれません。

2.過剰に吠えたり遠吠えをしたりする

犬が退屈だと思っているときにみせる行動は、過剰に吠えたり遠吠えをしたりすることです。

「退屈しているよ！」と訴えるための吠えや遠吠えである場合もありますし、声を出すことが犬にとってよい刺激となり、退屈をしのいでいる場合もあります。

私たち人間も退屈しているとき、無意識に声が出てしまうことがありますよね。歌を口ずさむこともありますし、「暇だな…」と言葉にすることもあるのではないでしょうか。

もしも犬が窓の外に向かって過剰に吠えることがあれば、「外に出たい」という訴えかもしれませんし、外を通る他人や他犬への「遊ぼう」のアピールかもしれません。

3.落ち着きなくウロウロと行ったり来たりする

犬が退屈だと思っているときにみせる行動は、落ち着きなくウロウロと行ったり来たりすることです。

リビングでくつろいでいたかと思うと、廊下へ行って寝転がってみたり、玄関に行ってマットの上に座ってみたり、しばらくするとまたリビングに戻ってくる。

「向こうに何かないかな…」と、退屈をしのぐための楽しいことや刺激を求めて行ったり来たりすることがあります。

リビングでは落ち着くことができないため、廊下に寝転がってみたものの、やはりソワソワとしてしまって落ち着かないのです。

心が不安定なとき、私たち人間も落ち着きなくウロウロとしてしまったり、眠れなくなってしまったりすることがありますよね。犬も同じ状況になることがあるのです。

愛犬に充実した毎日を過ごしてもらう方法

愛犬が何を望んでいるのかをよく観察して理解することです。

お散歩に行くことが大好きな犬なのであれば、お散歩を何よりも楽しみにしているのではないでしょうか。お散歩が充実していることで、その日の全てが満たされたような気持ちになるでしょう。

遊びやトレーニングが大好きな犬なのであれば、飼い主との遊びの時間、ドッグランでの友達犬との遊びの時間がよい刺激を与えてくれると思います。

活発なタイプではなく、お家の中でゆったりと過ごすことを好む犬なのであれば、飼い主とのスキンシップやコミュニケーションが安心感と刺激を与えます。テレビやスマホを見る時間を削り、愛犬に飼い主を独占する時間を作ってあげましょう。

まとめ

愛犬の何気ない仕草や行動の中には「退屈だよ…」というサインが隠されていることがあります。見つけにくいこともあるかもしれませんが、見逃さずにキャッチすることで、愛犬の心身の健康を守ることができるでしょう。