²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤¬¶ËÉÏÀ¸³è²ó¸Ü¡¡Êì»Ò²ÈÄí¤Ç¥Ó¥ë²°¾å¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¾®²°¡×À¸³è¡¡¥Ð¥¤¥È5¤Ä³Ý¤±»ý¤Á¡Ö²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê45¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶ËÉÏ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ï°æ¤ÏºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿³¹¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤òµó¤²¤¿¡£¼ã¼ê»þÂå¤ÏÂçºå¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²Ï°æ¤Ï¡Ö·à¾ì¤¬ÆñÇÈ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¥ß¥Ê¥ß¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â²È¤âÅìµþ¤Ç¤¤¤¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ß¤¿¤¤¤Ê°û¤ß²°³¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿´ºØ¶¶¡£¤½¤Î¿´ºØ¶¶¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î¸Å¤¤±ø¤¤»¨µï¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ë¡¢¥â¥Ã¥×¤È¤«¤Û¤¦¤¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ï¥Ö¾®²°¡×¤Ë8Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ÁÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¡¢ËÍ¤¬18ºÐ¤Î¤È¤¤ËäþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¡£Êì¿Æ¤ÈÄï¤È3¿Í¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²Ï°æ¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞNSC¤ÎÍÜÀ®½êÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²È¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¯¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£¡Ö¤â¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È5¤Ä³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¡¢½µ7¤Ç¡¢Ä«7»þÈ¾¤«¤éÌëÃæ2»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¡£18»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÄï¤â¹â¹»2Ç¯À¸¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²Ï°æ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÄï¤â¤â¤¦Âç³ØÂ´¶È¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äï¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¤¥È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈNSC¤Î´ê½ñ¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ´ê½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¤ÎÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥Ñ¥Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢½Ð¤·¤Æ¡×¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£