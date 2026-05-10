＜速報＞鈴木愛、河本結、荒木優奈が首位 女子メジャーはラスト3ホール突入
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、15番でホールインワンを達成した鈴木愛、河本結、荒木優奈がトータル3オーバー・首位に並んでいる。
【ライブ写真】ギャラリー大興奮 17番で鈴木愛のイーグルさく裂
2打差4位に桑木志帆。3打差5位には金澤志奈が続いている。女王・佐久間朱莉は「69」をマークし、トータル7オーバー・6位タイ。佐久間に次ぐメルセデス・ランキング2位の菅楓華はトータル16オーバー・42位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
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【写真】ショーパン姿がまぶしい！ 河本結のJK時代
米国女子ツアー 3日目の結果
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