【スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット】 5月13日 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット」を通販サイト「タカラトミーモール」限定で5月13日に予約受付を開始する。

本商品は「爆球連発!!スーパービーダマン」より戸坂玉悟（タマゴ）、西部丸馬（ガンマ）、サラーのチームガッツが使用していた初期ビーダマンをLEGACYSOULシリーズで復刻したもの。

タマゴが使用するあかボンバーマンやガンマの連射重視のみどりボンバーマン、サラーの変化球を得意とするゴールデンビーダマンが再現されている。

みどりボンバーマンはOSギアによる片手撃ちサーバーによる強化がされ、ゴールデンビーダマンもOSギアによりマントを纏ったようなデザインとなっている。みどりボンバーマンの底面のクイックローディング機構やゴールデンビーダマンの変化球ギミックがあるかなど、商品情報公開が待ち遠しいものとなっている。

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