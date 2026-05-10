佐藤栞里、おでこ全開ぶりもかわいい！フェス満喫ショット「笑顔最高」「自然体で素敵」
モデルでタレントの佐藤栞里が9日Instagramを更新。野外フェスを満喫するオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】佐藤栞里、おでこ全開で弾ける笑顔！
佐藤が「今年もこの季節がやってきた！」と投稿したのはゴールデンウィーク中に行われた野外フェス「JAPAN JAM 2026」「VIVA LA ROCK 2026」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いで会場の雰囲気を楽しむ佐藤の姿が収められている。投稿の中で佐藤は「大好きなフェスの季節がやってきた！」とつづり「なんだよこの遊び場最高かよと何度も何度も噛み締めました」とフェスを振り返っている。
ヘアバンドにサングラス、バンドTシャツというプライベート感あふれるオフショットに、ファンからは「笑顔最高」「自然体で素敵」「幸せそうなしーちゃんの笑顔を見てるとフェスに行きたくなります！」などの声が相次いでいる。
■佐藤栞里（さとう しおり）
1990年7月27日生まれ。新潟県出身。2001年にファッション雑誌『ピチレモン』（学研プラス）のオーディションでグランプリを獲得し、以降モデルとして数々のファッション誌で活躍。2015年10月『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』のサブMCに抜擢されると、2017年4月からは『王様のブランチ』（TBSテレビ系）の総合司会を務める。
引用：「佐藤栞里」Instagram（＠satoshiori727）
【写真】佐藤栞里、おでこ全開で弾ける笑顔！
佐藤が「今年もこの季節がやってきた！」と投稿したのはゴールデンウィーク中に行われた野外フェス「JAPAN JAM 2026」「VIVA LA ROCK 2026」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いで会場の雰囲気を楽しむ佐藤の姿が収められている。投稿の中で佐藤は「大好きなフェスの季節がやってきた！」とつづり「なんだよこの遊び場最高かよと何度も何度も噛み締めました」とフェスを振り返っている。
■佐藤栞里（さとう しおり）
1990年7月27日生まれ。新潟県出身。2001年にファッション雑誌『ピチレモン』（学研プラス）のオーディションでグランプリを獲得し、以降モデルとして数々のファッション誌で活躍。2015年10月『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』のサブMCに抜擢されると、2017年4月からは『王様のブランチ』（TBSテレビ系）の総合司会を務める。
引用：「佐藤栞里」Instagram（＠satoshiori727）