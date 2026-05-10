「現実？」白石麻衣、乃木坂衣装で梅澤美波とのツーショット！ 「エモいし似合うし」「アイドルだな」
俳優の白石麻衣さんは5月9日、自身のInstagramを更新。乃木坂46の梅澤美波さんとのツーショットを披露しました。
【写真】白石麻衣、乃木坂衣装姿を披露！
この投稿にコメントでは「まだまだ現役で乃木坂でイケますよ！」「最高やないかーい」「この衣装着てるの美しすぎて」「やっぱり麻衣ちゃんはアイドルだなって思たよ」「このタッグ懐かしい」「乃木坂の衣装がやっぱり似合う」「現実？」「エモいし、衣装似合うし、師弟愛美しいし……」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】白石麻衣、乃木坂衣装姿を披露！
「乃木坂の衣装がやっぱり似合う」白石さんは「美しくかっこいい自慢の後輩」とつづり、2枚の写真を投稿。黒とゴールドの衣装姿の白石さんと制服姿の乃木坂46のメンバー・梅澤美波さんとのツーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「まだまだ現役で乃木坂でイケますよ！」「最高やないかーい」「この衣装着てるの美しすぎて」「やっぱり麻衣ちゃんはアイドルだなって思たよ」「このタッグ懐かしい」「乃木坂の衣装がやっぱり似合う」「現実？」「エモいし、衣装似合うし、師弟愛美しいし……」などの声が寄せられています。
乃木坂46公式YouTubeチャンネルでコラボ動画を配信21日に乃木坂46の卒業コンサートを控える梅澤美波さん。梅澤さんの憧れの先輩である白石麻衣さんと、衣装を着たり思い出トークを繰り広げたりする貴重なコラボ動画を乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)