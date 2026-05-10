女優の夏樹陽子さんが5月9日までにインスタグラムを更新。銀座に訪れた際のプライベートショットを披露している。



【写真】夏樹陽子さん 愛車フェラーリは超ド派手なカラー

夏樹さんは「久々の銀ブラ」とし、銀座の街中でたたずむオフショットを公開。



銀座には少女時代の思い出もあるといい、「つい鼻歌が出ちゃう 18歳で初めて銀ブラした日を思い出す」「銀座ワシントンで初の革靴を買ってもらった特別の場所」とつづった。



「銀座って気分を上げてくれる」と動画も公開。リラックスした夏樹さんの表情からは、心から銀座を楽しむ様子が伝わってくる。



鮮やかなピンク色の深いVネックトップスに、白のパンツ、インナーを合わせており、上品な雰囲気ながらさわやかさも感じられるコーディネートとなっている。



SNSでは「銀座がお似合いですね！目立つなー」「ザギンのヨーコ無限大」「絵になりますね〜」「カッコよいです」「陽子さんが355乗ってる姿が1番好きです」「いつまでも素敵でいて下さいね」などのコメントがあった。



夏樹さんは10月24日生まれ。雑誌、CM等のファッションモデルとして活動後、1977年に東映映画 「空手バカ一代」のヒロインとして女優デビュー。主な出演作品には映画「トラック野郎 度胸一番星」や「暴れん坊将軍」（テレビ朝日）などがある。スポーツカーを愛し、愛車「フェラーリF355」の乗車歴は25年以上。自身のYouTubeチャンネルではドライブの様子も公開している。