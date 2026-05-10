6月は「県民の日」や「市民の日」を利用しておトクにお出かけする絶好のチャンスです。埼玉県飯能市の「ムーミンバレーパーク」では、千葉県・栃木県・横浜市の住民を対象としたキャンペーンを実施。6月15日の「県民の日」当日は、千葉・栃木の高校生以下が無料招待となるほか、1ヶ月間限定で横浜市民らを含む対象地域の1デーパスが特別価格になります。

全天候型にリニューアルした「エンマの劇場」や、雨に映える「アンブレラスカイ」など、梅雨時でも快適に楽しめる工夫も満載です。おトクな6月の旅を計画してみませんか。

千葉・栃木県民＆横浜市民はおトク！

6月は各自治体の記念日が続きます。ムーミンバレーパークでは、この時期に合わせて対象エリア在住の方へ向けた嬉しい特別キャンペーンを実施します。

千葉県・栃木県在住の高校生以下は「県民の日」無料ご招待！

6月15日の「千葉県民の日」および「栃木県民の日」当日に限り、各県に在住する4歳以上高校生以下のこどもは、ムーミンバレーパークに無料で入園できます。

対象日：2026年6月15日（月）

対象者：千葉県または栃木県在住の高校生以下のこども

注意事項：身分証明書等、各県に在住していることを証明できるものの提示が必要です。

6月限定！対象エリア在住者向け1デーパス前売割引

さらに、千葉県、栃木県、横浜市に在住の方を対象に、6月の1ヶ月間限定で1デーパスの割引キャンペーンが行われます。

対象期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）

対象者：千葉県、栃木県、横浜市の在住者

特別販売前売価格：おとな 3,700円（通常前売3,900円）、こども（4歳以上高校生以下）900円（通常前売1,000円）

販売期間：2026年5月1日（金）〜6月29日（月）

注意事項：チケットブースでの当日券販売はありません。対象エリア在住を証明できる書類の提示が求められる場合があります。

雨の日も映える絶景「ムーミン谷とアンブレラ 2026」

「ムーミン谷とアンブレラ 2026」

現在、ムーミンバレーパークでは「ムーミン谷の彗星」をテーマにした「ムーミン谷とアンブレラ」を開催中です。

彩り豊かなアンブレラスカイや、キャラクターパネルのバルーンが空間を華やかに演出。光の透過で浮かび上がる傘のシルエットや雨の日のリフレクションなど、新緑と雨が織りなす自然の美しさを存分に楽しめます。

【参考】2026年「ムーミン谷とアンブレラ」4/11開幕！ 全長200mの絶景スカイとGWの湖上花火にアクセス情報、東飯能駅の“新オブジェ”まで徹底ガイド（※2026年4月掲載）https://tetsudo-ch.com/13026588.html

期間限定イベント「アンブレラスカイとあじさいロード」開催

「アンブレラスカイとあじさいロード」

5月中旬頃には、アンブレラスカイのメイン会場、水浴び小屋通りの脇にあじさいが植えられます。上空のアンブレラと地上のあじさいによる幻想的な空間が広がる「アンブレラスカイとあじさいロード」を楽しめます。（開催期間は開花状況による）

全天候型へ進化！リニューアルした「エンマの劇場」

雨の日も濡れずに楽しめる「エンマの劇場」

ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」は、2026年3月14日に大型テントを備えた全天候型シアターへとリニューアルオープンしました。雨天時でも安心してショーを鑑賞できるだけでなく、新たな音響・照明・映像システムを導入。地元飯能市の「西川材」を使用したベンチが設置され、木のぬくもりを感じながら快適に過ごすことができます。

リニューアルに合わせてスタートした4つの新プログラムにも注目。映像と音の演出が融合した新しいエンターテインメントを提供しています。

【参考】ムーミン屋敷からジップラインまで【2026年最新】「ムーミンバレーパーク」のおすすめスポットやグルメ･限定グッズを現地レポ（埼玉 飯能市）（※2026年4月掲載）https://tetsudo-ch.com/13027244.html

梅雨こそ狙い目な飯能エリア

旅行・おでかけ好きの間で、梅雨の時期は「お出かけ先が限定される」という悩みがつきものです。しかし、埼玉県飯能市にあるムーミンバレーパークは、雨の日ならではの美しい景観や全天候型施設の拡充により、その常識を覆しています。

飯能駅のムーミンオブジェ（写真左）と、東飯能駅のムーミンママオブジェ。飯能駅では4月21日からアンブレラ装飾を実施しています

アクセスの良さも魅力です。土日祝日なら、東京駅八重洲南口から出ている高速路線バスに乗れば約1.5時間で直行できます。飯能駅から路線バスで、もしくは東飯能駅や高麗川駅から無料シャトルバスでもアクセスが可能です。また、ちょっと贅沢に西武池袋線から特急ラビューに乗車すれば、池袋〜飯能間をゆったりとした空間で移動でき、到着前から非日常感を味わえます。

【参考】【2026最新】日本にいながら北欧気分「ムーミンバレーパーク」を120％楽しむ おすすめフォトスポットから隠れムーミン攻略法まで解説（※2026年4月掲載）https://tetsudo-ch.com/13027239.html

梅雨の時期はお出かけを躊躇しがちですが、今年のムーミンバレーパークは「雨だからこその美しさ」と「屋内の快適さ」を両立させています。特に千葉・栃木・横浜の皆さんは、この1ヶ月間が一年で最もおトクに楽しめるチャンス。6月は北欧の空気感漂う飯能へ、特別な週末を探しに出かけてみませんか。

（画像：ムーミン物語）

鉄道チャンネル編集部

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