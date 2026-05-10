モデルの中島愛蘭（30）が9日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。結婚を発表した。

「just married」と題して指輪のスタンプを添え、「この度、入籍いたしました」と報告。純白のウエディングドレス姿で、お相手の男性、愛犬とのスリーショットや、白いミニワンピースに黒ブーツ姿での手つなぎショットなどを公開し「これからは3人であたたかい毎日を重ねていけたらと思っています。これからもよろしくお願いいたします」とつづった。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「リアルお姫様」「わあああ美しすぎる」「かわいすぎるー」「可愛すぎて美しすぎて」「嬉し涙が出ております」「とっても素敵」「ニコプチの時から見てたので感慨深いです」などのコメントが寄せられている。

中島は愛媛・宇和島市出身。07年にエイベックス主催オーディション「キラット★エンタメコンテスト2007」準グランプリをきっかけに芸能界デビュー。同年から小学生向けファッション雑誌「ニコ☆プチ」専属モデル、09年からは同誌姉妹雑誌「ニコラ」の専属モデルに。12年にニコラ卒業。その後は女優、モデルとして活躍。身長156センチ。血液型O。