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服がたくさんあっても、着たい服がすぐに見つからない…。その理由は、服の数が多すぎることにあるかもしれません。日々の生活をもっとラクに快適にするための第一歩、それは「服を減らす」こと。そこで今回はミニマルな暮らしにまつわる著作が多数ある、カナダ在住のブロガー筆子さん（現在60代）に服を減らすコツを教えてもらいました。

※ 記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

迷わない・疲れない・片付く！洋服のもち方

服が多すぎて、毎朝なにを着ようか迷ってしまうことはありませんか？ 私も若い頃はたくさん服をもっていて、洋服ダンスやファンシーケースが満杯でしたが、会社に行く前に、いつも着るものに迷っていました。

しかし、40代になってから服を減らすことを心がけ、いつの間にかそんな悩みとは無縁になりました。今回は、服を減らして生活をシンプルにする方法を、私自身の体験をもとにお伝えします。

服が少ないとシンプルライフになる3つの理由

服を減らすと生活がシンプルになる理由は大きく分けて3つあります。

●1：迷いが減り、決断疲れが減少する

着るものに迷うのは、選択肢が多すぎるからです。服を減らして、意識的に選択肢をしぼると、着るものはおのずと決まるので、決断することに多くの時間や意識を費やさずにすみます。

服選びにかかる時間を短縮できれば、毎朝の支度がスムーズになります。忙しいなか、着て、脱いで、また着て、また脱いでといったことをしなくなるので、ストレスが大幅に減りますよ。今の私はいつも着る定番があるので、なにも考えずに着替えができます。

●2：買い物の負担が減る

服を減らすと、無駄な買い物をしなくてもすみます。私はいつも着ている服がダメになったら買い替えているので、スタイルや色で思い悩むことはありません。自分の好きなスタイルがはっきりしているので、買うものについてもあれこれ考えずにすみます。服を減らしているうちに、好きな服や、必要な服が明らかになりました。

買い物は思っている以上に時間とエネルギーが必要な作業です。1着をしっかり着たあとに、似たアイテムを買い替えるだけなら、ほとんど時間はかかりません。過剰に買うこともなくなり、お金も節約できています。

●3：家事の効率がアップする

衣料品を減らせば、当然のことながら、クローゼットやタンスの中がすっきりします。収納スペースが片付くと、日々の掃除や整理整頓がラクになります。

私は所有している服数が多くないので、アウターやジャケットは全部ハンガーにかけていますし、Tシャツや下着は、イケアの布製の整理ボックスに投げ込んでいます。収納に時間がかからないし、目当てのものを探すのも簡単です。

もちろん、以前なら買い物や支度に使っていた時間をほかの家事に使うこともできます。こんなふうに、いらない服を減らしてしまえば、家事の負担が減り、暮らしの質が上がります。

残す服を決めるときの3つのポイント

服を減らすために、残す・残さないと取捨選択をしなければなりませんが、私は、以下のように減らしました。

●1：自分が着たい服を残した

残す服を決めるには、自分のスタイルや、着たい服を知っておかなければなりません。今、自分の好みがよくわからなくても、着ない服を手放しているうちに、必要な服は自然にあぶり出されます。

私の場合、肌にあたるものは天然素材、カジュアルで着やすいもの、手入れが簡単なものを好んで着ていることがわかったのでそうした服を手元に残しました。

現在のスタイルは、ジーンズやTシャツ、この上にパーカーやアウターなどを重ねていきます。好きな色はモノトーンやアースカラーです。自分が着まわしがしやすいアイテムだけに絞ると、無駄に服を増やさずにすみます。

●2：買い物のルールを決める

たくさんの服を抱え込まないために、買い方のルールを決めるのも効果的です。

私は、「今の服がだめになったら」「なにかの事情で特定の服が必要になったら」買うことにしています。実際は、数年前に娘からたくさんお古をもらったので、服は今のところ買わずにすんでいます。

現時点で服がたくさんあるなら、たとえば、以下のルールを使って増やさないようにするといいでしょう。

・セールという理由で買わない

・既に家にあるものと重複するアイテムは買わない

・着るときや機会がはっきりしていないものは買わない

●3：定期的に手もちの服を見直す

服を買ったら、クローゼットやタンスに入れておしまいにするのではなく、ちゃんと着ているかどうか、定期的に振り返ると使いそびれがありません。

私は服に限らず、買ったものはすべて記録しており、ワードローブはブログを利用して、なにをもっているのかすぐに調べられるようにしています。とはいえ、数が少ないので、別にこうしたカタログは必要ありませんが。

着ない服が多い人はときどき衣類を見直し、着ていない服は着るようにし、不要な服は処分して、ちょうどいい分量にしましょう。

少しずつ見直して、より快適な暮らしを手に入れる

服を減らすことは、生活全体をシンプルにするための第一歩です。

手もちの服をちゃんと着ることを意識すると、部屋の中はきれいになり、家事はラクになり、気分も軽くなります。

まずは不要な服を手放すことから始めてみるのはどうでしょう？ 服は腐りませんが、気持ちの旬を過ぎたものは、所有していてもタンスの肥やしになるだけです。毎日少しずつ見直して、より快適なシンプルライフを手に入れましょう。