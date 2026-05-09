石井竜也（66）とタイのアイドルグループ、BNK48が9日、東京・代々木公園で開催された「第26回タイフェスティバル東京」で初めてステージで共演し、2曲をパフォーマンスした。

1曲は米米CLUBが92年に発売したヒット曲「君がいるだけで」の“2026 Thai−Japaneseバージョン”。原曲にタイのダンスミュージックや伝統音楽“ルークトゥン”の要素を融合し、3月27日に日タイ両国で配信リリースした。もう1曲は新曲「MATSURI」だ。

ライブ前に取材に応じた。

−ライブへの意気込みを教えてください

石井 タイフェスがすごいにぎわいなのでビックリした。毎回、（のべ）10万人を超えるそうです。来年は日本とタイが国交140周年の節目。今日は「君がいるだけで」と「MATSURI」を歌います。BNK48に混ぜていただいてすごくうれしい。

−タイで3月にミュージックビデオ（MV）を撮影しました

石井 初めてタイに行ったのですが大きな街です。バンコクの下町のいい所を見させてもらいました。アジアが凝縮している。それと、すごく平和な感じがしました。いいなと思いました。

−「君がいるだけで」をコラボレーションするキッカケは？

石井 プロジェクトのプロデューサーが日本の音楽を聞いていて、その中で「君がいるだけで」を盛りあがっていいなということで取り上げられた。BNK48のみんなも「良い歌だ」と言ってくれた。僕としても、（想定していない）とんでもないところからお金をもらっちゃったと思う。

−BNK48を代表して、Roseさん。初めて石井さんに会った印象は？

Rose 石井さんはスターなのでお会いできて光栄です。MV撮影は3月。現場に入った途端、時間通りにキッチリしていてすごく尊敬します。すごいです。

石井 何も分からずに行っているんでやるしかない。中途半端にやると格好悪いからやるしかなかった…。本当にやるしかなかった（笑い）。

−Roseさん、「君がいるだけで」を初めて聞いた時の印象は？

Rose 耳に残るメロディーです。しかも、明るくて元気がもらえます。とっても好き。一緒にコラボができて、絶対にいい作品になると思いました。

石井 MVがバズっていて、みんなが見てくださっている。実はそんなに見てもらえるとは思わなかった。下手をすると“元”を超えるぞ。今回はアレンジも変えました。アジア圏で歌っていて「BNKのを歌ってくれ」といわれたらきつい。でもうれしいですけどね。

−今後、タイツアーはどうですか

石井 「君がいるだけで」と「MATSURI」だけだから。でも2曲あれば何とかなるかな。「浪漫飛行」もある。タイでももっと米米CLUBの曲が盛りあがるとうれしいです。

−今回の衣装について

石井 ピンクのスーツみたいに、とんでもない格好がいいかなと思った。きれいにまとまると面白くないから。それでこんな格好でやっていたんです。タイの人も「それがいい」と言ってくれました。